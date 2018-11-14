â€˜Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rÃ¼ ihaleyle uÄŸraÅŸÄ±yor, hÃ¼kÃ¼met sessizâ€™

CHP Milletvekili Mustafa AdÄ±gÃ¼zel, Ordu Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rÃ¼â€™nÃ¼n saÄŸlÄ±k iÅŸlerinden Ã§ok ihaleyle uÄŸraÅŸÄ±r hale geldiÄŸini sÃ¶yledi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa AdÄ±güzel, “Ordu il saÄŸlÄ±k müdürü, saÄŸlÄ±k hizmetinin kesintisiz devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kalitesini üst düzeyde tutarak hizmet yapmak yerine daha çok ihale ve inÅŸaat iÅŸleri ile uÄŸraÅŸÄ±r hale geldi” dedi.

AdÄ±güzel, Mecliste düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Ordu Ä°l SaÄŸlÄ±k Müdürü'nün göreve atanmasÄ±ndan sonra, müdürlüÄŸün uygulamalarÄ±na iliÅŸkin vatandaÅŸlardan çok fazla ÅŸikayet aldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

Söz konusu atamadan sonra müdürlüÄŸün uygulamalarÄ±nda ‘olaÄŸanüstü iÅŸlerin’ olmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden AdÄ±güzel, “Ordu Ä°l SaÄŸlÄ±k Müdürü, saÄŸlÄ±k hizmetinin kesintisiz devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kalitesini üst düzeyde tutarak hizmet yapmak yerine daha çok ihale ve inÅŸaat iÅŸleri ile uÄŸraÅŸÄ±r hale geldi” diye konuÅŸtu.

Ordu Devlet Hastanesinde aÄŸustos ayÄ± sonu itibarÄ±yla hastane bilgi yönetim sisteminin süresinin dolduÄŸunu, yeni ihaleye ocak ayÄ±nda çÄ±kÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve arada dört aylÄ±k bir açÄ±ÄŸÄ±n olduÄŸunu belirten AdÄ±güzel, normal teamül gereÄŸi mevcut firma ile dört ay daha teklif usulü devam edilip sonra ihaleye tekrar çÄ±kÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti. Mevcut firmanÄ±n öncelikli alÄ±nmasÄ±nÄ±n nedeninin ise sistem deÄŸiÅŸikliÄŸi halinde yaÅŸanacak arÄ±zalar olduÄŸunu dile getiren AdÄ±güzel, bu dört aylÄ±k ara dönem için ihalenin baÅŸka bir firmaya verildiÄŸini söyledi.

AdÄ±güzel, ÅŸöyle devam etti:

“Acaba bu yeni bir firmaya verilerek, ocak ayÄ±nda yapÄ±lacak ihalede bu firmaya bir avantaj mÄ± getirilmek istenmektedir? Ä°halenin yeni firmaya teklif usulüyle 600 bin lira civarÄ±nda bir rakama verilmesinden sonra hastaneler birbirine girdi. ArtÄ±k doktorlar tahlilleri, filmleri göremez, reçeteleri yazamaz, raporlarÄ± çÄ±karamaz oldu. Kanser hastalarÄ± ile engelli hastalarÄ±n hizmetleri aksadÄ±.

Bütün bu olumsuz iÅŸlere raÄŸmen saÄŸlÄ±k müdürlüÄŸü yeni hizmet aldÄ±ÄŸÄ± firmaya parasÄ±nÄ± bir an önce ödemek için kabul komisyonu kurdu. Kabul komisyonundaki üyelerden 3'ü buna ÅŸerh koydu. Bunun üzerine kabul komisyonu deÄŸiÅŸtiriliyor ve bir baÅŸka komisyon atanÄ±yor. Bu komisyon da bunu kabul etmiyor. Hatta hizmetteki aksamalara, nerelerde arÄ±za olduÄŸuna dair bir baÅŸka tutanak tutuyor.”

Mustafa AdÄ±güzel, Ordu Ä°l SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸünün inÅŸaat iÅŸlerinde de sorunlar olduÄŸunu öne sürerek, yaÅŸanan sorunlara iliÅŸkin soru önergesi verdiÄŸini, yetkilileri göreve davet edip suç duyurusunda bulunduklarÄ± halde bugüne kadar herhangi bir iÅŸlemin yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. (AA)

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