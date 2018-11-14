Ä°stanbul'a saÄŸanak geliyor, Dersim'de eÄŸitime kar tatili

Ä°stanbul'da yarÄ±n baÅŸlayacak olan yaÄŸÄ±ÅŸlar Cuma akÅŸam saatlerine kadar etkili olacak. PÃ¼lÃ¼mÃ¼r'de de eÄŸitime 2 gÃ¼nlÃ¼k kar engeli geldi.

Meteoroloji, Ä°stanbul için saÄŸanak uyarÄ±sÄ± yaptÄ±. Pülümürde de kar nedeniyle eÄŸitime 2 gün ara verildi.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü'nden yapÄ±lan açÄ±klamada, "YarÄ±n sabah saatlerinden itibaren Ä°stanbul'da baÅŸlayacak olan yaÄŸmur ve saÄŸanak ÅŸeklindeki yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, kuvvetli olarak aralÄ±klarla Cuma günü akÅŸam saatlerine kadar etkili olmasÄ± ve yaÄŸÄ±ÅŸ miktarÄ±nÄ±n ilçelere göre metrekareye 25-75 mm arasÄ±nda deÄŸiÅŸkenlik göstermesi beklendiÄŸinden meydana gelebilecek ani sel, su baskÄ±nÄ± ve ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir" denildi. (DHA)

DERSÄ°M PÜLÜMÜR'DE EÄžÄ°TÄ°ME 2 GÜN KAR TATÄ°LÄ°

FotoÄŸraf: Evrensel

Dersim'in Pülümür ilçesinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar iki gün süreyle tatil edildi. Pülümür Ä°lçesi’nde sabah saatlerinde baÅŸlayan ve öÄŸleden sonra etkisini arttÄ±ran kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ilçedeki ilk ve orta dereceli okullar, iki gün süreyle tatil edildi.

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, Pülümür'ün yanÄ± sÄ±ra OvacÄ±k'da da etkili oluyor. Ä°lçe genelinde kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 10 santimetreyi buldu. (Dersim/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 16:02

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