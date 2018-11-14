Dersim ve Bayburt'ta eÄŸitime kar tatili

Dersim'in PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esi ile Bayburt'ta kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle yarÄ±n eÄŸitime ara verilecek.

Dersim Pülümür ve Bayburt'ta eÄŸitime kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ara verilecek. MuÅŸ'ta da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle bazÄ± köylerle ulaÅŸÄ±m kesildi.

Dersim'in Pülümür ilçesinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar iki gün süreyle tatil edildi. Pülümür Ä°lçesi’nde sabah saatlerinde baÅŸlayan ve öÄŸleden sonra etkisini arttÄ±ran kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ilçedeki ilk ve orta dereceli okullar, iki gün süreyle tatil edildi.

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, Pülümür'ün yanÄ± sÄ±ra OvacÄ±k'da da etkili oluyor. Ä°lçe genelinde kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 10 santimetreyi buldu. (Dersim/EVRENSEL)

BAYBURT'TA EÄžÄ°TÄ°ME KAR ENGELÄ°

FotoÄŸraf: DHA

Bayburt'ta etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± dolayÄ±sÄ±yla il genelinde eÄŸitim öÄŸretime yarÄ±n ara verilecek.

Valilikten alÄ±nan bilgiye göre, il genelinde bugün öÄŸle saatlerinden itibaren etkili olan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle il merkezi ve ilçelerindeki tüm okullarda, 15 KasÄ±m PerÅŸembe günü, eÄŸitime bir gün süreyle ara verilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Öte yandan kamu kurumlarÄ±nda çalÄ±ÅŸan hamileler ve engelliler de aynÄ± gün idari izinli sayÄ±lacak. (AA)

MUÅž'TA KAR NEDENÄ°YLE MAHSUR KALAN 22 KÄ°ÅžÄ° KURTARILDI

FotoÄŸraf: AA

MuÅŸ'ta etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle köy yolunda araçlarda mahsur kalan 22 kiÅŸi, ekiplerin çalÄ±ÅŸmasÄ± sonucu kurtarÄ±ldÄ±.

AlÄ±nan bilgiye göre, Ä°nardÄ± ve Üçevler köylerinden merkeze doÄŸru yola çÄ±kan 2 minibüs ile otomobildeki 22 kiÅŸi yolun kar nedeniyle ulaÅŸÄ±ma kapanmasÄ± sonucu mahsur kaldÄ±.

Ä°hbar üzerine olay yerine yönlendirilen Ä°l Özel Ä°daresi ekipleri, iÅŸ makineleriyle sürdürdükleri 2 saatlik çalÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan mahsur kalanlara ulaÅŸtÄ± ve yolu trafiÄŸe açtÄ±.

Ä°l Özel Ä°daresi Genel Sekreteri Åžeyhmus Yentür, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle yüksek kesimlerde köy yollarÄ±nÄ±n ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Mahsur kalanlardan SÄ±dÄ±k Åžahin ise aniden bastÄ±ran kar nedeniyle yolda 2 saat mahsur kaldÄ±klarÄ±nÄ±, Özel Ä°dare ekiplerini telefonla arayÄ±p yardÄ±m istediklerini belirtti. (AA)

Ä°STANBUL Ä°ÇÄ°N SAÄžANAK UYARISI

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü'nden yapÄ±lan açÄ±klamada, "YarÄ±n sabah saatlerinden itibaren Ä°stanbul'da baÅŸlayacak olan yaÄŸmur ve saÄŸanak ÅŸeklindeki yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, kuvvetli olarak aralÄ±klarla Cuma günü akÅŸam saatlerine kadar etkili olmasÄ± ve yaÄŸÄ±ÅŸ miktarÄ±nÄ±n ilçelere göre metrekareye 25-75 mm arasÄ±nda deÄŸiÅŸkenlik göstermesi beklendiÄŸinden meydana gelebilecek ani sel, su baskÄ±nÄ± ve ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir" denildi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 22:30

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