Kamu-Senâ€™den ek zam eylemi

Ä°zmir, Kayseri ve Tokat'ta ek zam talebini dile getiren Kamu-Sen Ã¼yeleri, enflasyona baÄŸlÄ± Ã¼cret artÄ±ÅŸÄ± teklifinden vazgeÃ§ilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Kamu-Sen üyeleri, Ä°zmir, Kayseri ve Tokat'ta 'ek zam' eylemi yaparak enflasyona endeksli maaÅŸ artÄ±ÅŸ tekliflerinden vazgeçilmesine ve büyüme ve refah payÄ±nÄ±n temel alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸine vurgu yaptÄ±. Üyeler, daha sonra 2019 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lmasÄ± gereken maaÅŸ revizeleri ile ilgili CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’a, mektup gönderdi.

Ä°zmir Konak'ta Kamu-Sen üyesi emekçiler adÄ±nda konuÅŸan Ä°l Temsilcisi Ä°rfan Toksoy, bugün artÄ±k memur ve emeklilerin alÄ±ÅŸveriÅŸ yapamaz, en temel ihtiyaçlarÄ±nÄ± bile karÅŸÄ±layamayaz hale geldiklerini söyledi.

FotoÄŸraf: Umut Karakoyun

Toksoy, ekonomik geliÅŸmeler nedeniyle enflasyon oranÄ±nda artÄ±ÅŸlarÄ±n olduÄŸunu, memur ve emeklilerin maaÅŸlarÄ±nÄ±n reel olarak deÄŸer kaybettiÄŸini söyleyerek "YÄ±lÄ±n ilk 10 ayÄ± itibari ile hesaplandÄ±ÄŸÄ±nda, kamu görevlilerinin alÄ±m gücünün yüzde 9,5 düÅŸtüÄŸü ortaya çÄ±kmakta. GeçtiÄŸimiz yÄ±l 5 bin 336 TL olan bir kiÅŸilik ailenin aylÄ±k zorunlu harcama tutarÄ±, bu yÄ±l tam 854 TL artÄ±ÅŸ göstererek 6 bin 191 TL'ye ulaÅŸmÄ±ÅŸken, 2 bin 977 TL olan ortalama memur maaÅŸÄ±, 441,65 TL zamlanarak 3 bin 419 TL olmuÅŸtur. Enflasyon farkÄ± ödemesi de yapÄ±lmasÄ±na raÄŸmen maaÅŸlardaki erime ve alÄ±m gücündeki kayÄ±p devam etmiÅŸ ve ortalama bir memurun alÄ±m gücü, bir yÄ±l içinde aylÄ±k 413 TL azalmÄ±ÅŸtÄ±r" dedi.

'MAAÅžLARDAKÄ° ENFLASYON FARKI KAYIPLARI KARÅžILAMIYOR'

Kayseri'de de Merkez Melikgazi Ä°lçesi Hunat Mahallesi’ndeki PTT binasÄ± önünde yapÄ±lan basÄ±na açÄ±klamasÄ±na Kamu-Sen Ä°l Temsilci Kamil Ünal ve çok sayÄ±da sendika üyesi katÄ±ldÄ±.

MaaÅŸlara eklenen enflasyon farklarÄ±nÄ±n geriye dönük kayÄ±plarÄ± karÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ünal, “Enflasyonun olumsuz etkileri hiç kuÅŸkusuz dar ve sabit gelirliler üzerinde görülüyor. Bugün, memur ve emeklilerimiz alÄ±ÅŸveriÅŸ yapamaz, en temel ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layamaz hale geldi. Ülkedeki gelir daÄŸÄ±lÄ±mÄ±n ve adaletin saÄŸlanmasÄ± için en önemli araçlardan bir tanesi ücret politikalarÄ±dÄ±r. ToplusözleÅŸme görüÅŸmelerinde enflasyona endeksli maaÅŸ artÄ±ÅŸ tekliflerinden vazgeçilmeli, büyüme ve refah payÄ± temel alÄ±nmalÄ±dÄ±r” dedi.

FotoÄŸraf: Samed AydÄ±n Sun/DHA

AçÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan PTT ÅŸubelerine giren Kamu-Sen üyeleri, 2019 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lmasÄ± gereken maaÅŸ revizeleri ile ilgili CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’a mektup gönderdi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 16:29

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