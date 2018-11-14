SibaÅŸ patronuna sendikalaÅŸmayÄ± engellemekten ceza talebi

AydÄ±nâ€™daki SibaÅŸ GÄ±da patronunun ve yÃ¶neticilerin sendikada Ã¶rgÃ¼tlenen iÅŸÃ§ilere baskÄ± uyguladÄ±ÄŸÄ± savcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan tescil edildi.

AydÄ±n’daki SibaÅŸ GÄ±da patronunun ve yöneticilerin TekgÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nda örgütlenen iÅŸçilere, sendikadan istifa etmeleri yönünde baskÄ±da bulunduÄŸu savcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan tescil edildi. SavcÄ±lÄ±k patronun da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 4 yönetici hakkÄ±nda ‘sendikal haklarÄ±n kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n engellenmesi’ nedeniyle hapis cezasÄ± istedi.

TekgÄ±da-Ä°ÅŸ’in açtÄ±ÄŸÄ± davada SibaÅŸ GÄ±da Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ali Fuat ZeytinoÄŸlu ve fabrika yetkilileri ÅŸüpheli olarak yargÄ±lanÄ±yor.

Söke Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yürüttüÄŸü soruÅŸturma sonucu, Patron Ali Fuat ZeytinoÄŸlu, Üretim Müdürü Fettah Sever, Üretim Mühendisi Ufuk Zelvi ve fabrikaya iÅŸçi temin eden Ahmet Özdemir hakkÄ±nda ‘sendikal haklarÄ±n kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n engellenmesi’ suçunu iÅŸlediklerine dair yeterli delil bulunduÄŸunu belirtti. Ali Fuat ZeytinoÄŸlu’nun talimatÄ± üzerine, Fettah Sever, Ufuk Zelvi ve Ahmet Özdemir’in iÅŸçilerden e-devlet ÅŸifrelerini topladÄ±klarÄ±, sendikadan istifa etmezlerse iÅŸten çÄ±karÄ±lacaklarÄ± yönünde tehdit ettiklerini belirten savcÄ±, ÅŸüphelilerin TCK’nin 118/1, 44/1, 43/2, 37/1 ve 53. maddelerine göre cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ±nÄ± talep etti.

DuruÅŸma kimi eksikliklerin tamamlanmasÄ± için 12 Mart 2019 tarihine ertelendi. (AydÄ±n/EVRENSEL)

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