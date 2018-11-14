ABDâ€™li bir yetkili: YPG ile ortak devriye stratejimizin bir parÃ§asÄ±

ABD'li Ã¼st dÃ¼zey yetkili son dÃ¶nemde TÃ¼rkiye ile ABD arasÄ±nda ihtilaf yaratan baÅŸlÄ±klara iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Bir grup Türk gazeteciyle bir araya gelen ABD'li üst düzey yetkili, Türkiye ile ABD arasÄ±ndaki iliÅŸkiler hakkÄ±nda sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.

Halkbank konusundaki soruyu cevaplayan yetkili, bunun iki ülke arasÄ±nda üst düzeyde ele alÄ±nan bir konu olduÄŸunu belirtti. Yetkili, ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ± YabancÄ± VarlÄ±klarÄ±n Kontrolü Ofisi (OFAC) tarafÄ±ndan yürütülen bir soruÅŸturmanÄ±n devam ettiÄŸini, bunun Ä°ran'a yönelik ABD yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n ihlal edilip edilmediÄŸini incelediÄŸini ifade etti.

Bu soruÅŸturmada sonuca varÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten yetkili, “Bir sonuca varÄ±lÄ±rsa Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±lÄ±k verilmesini tavsiye edecektir. Ancak bu henüz devam eden bir soruÅŸturma” diye konuÅŸtu.

Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda Halkbank'a karÅŸÄ± dava açÄ±lma ihtimali bulunduÄŸunu belirten yetkili, ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Bunu savcÄ±lar ve yargÄ±çlar deÄŸerlendirecek. Halkbank'a karÅŸÄ± bir dava olabileceÄŸine yönelik bazÄ± spekülasyonlar var. Ama ÅŸu ana kadar açÄ±lan bir dava bulunmuyor. Bundan sonra ne olacaÄŸÄ±nÄ± söylemek zor. Bir dava açÄ±lÄ±p açÄ±lmayacaÄŸÄ±na baÄŸÄ±msÄ±z yargÄ±nÄ±n yetkilileri karar verecek. Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ± da soruÅŸturmasÄ±nda bir sonuca varacak. Bunlar tamamen iki ayrÄ± olay. Bu konular zaman alÄ±yor. Burada anormal bir durum bulunmuyor.”

AmerikalÄ± yetkili, eski Halkbank Genel Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Atilla hakkÄ±ndaki davanÄ±n Halkbank ile ilgili olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Atilla'nÄ±n ABD yasalarÄ±nÄ± ihlal edip etmediÄŸine yönelik olduÄŸunu söyledi.

‘YPG Ä°LE ORTAK DEVRÄ°YE STRATEJÄ°MÄ°ZÄ°N BÄ°R PARÇASI’

AmerikalÄ± yetkili, YPG ile ABD'nin iliÅŸkisi hakkÄ±ndaki soruya cevap verirken de bu iliÅŸkiyi ‘geçici, taktiksel ve eylem odaklÄ±’ ÅŸeklinde niteledi.

Türkiye'nin endiÅŸelerini çok iyi anladÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden yetkili, “FÄ±rat’Ä±n doÄŸusuna harekat konusunda da Türkiye bizi anlamalÄ±” dedi. YPG ile Menbiç’te gerçekleÅŸtirilen ortak devriyeye iliÅŸkin konuÅŸan üst düzey yetkili; “YPG ile ortak devriye stratejimizin bir parçasÄ±. Bu YPG ile ortaklÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n doÄŸal uzantÄ±sÄ± olarak görülmeli. Bu Türkiye ile deÄŸil, Suriye'nin kuzeydoÄŸusundaki istikrarla ilgili” dedi.

Ä°RAN'A YAPTIRIMLAR

ABD'nin yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n Ä°ran'Ä±n tavrÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirme amacÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden yetkili, Türkiye'nin de dahil olduÄŸu 8 ülkenin yaptÄ±rÄ±mlardan muaf tutulduÄŸunu, yaptÄ±rÄ±m paketinin yönetim tarafÄ±ndan açÄ±klandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

Yetkili, muafiyetlerin detaylarÄ± hakkÄ±nda ayrÄ±ntÄ± vermedi ancak muaf tutulan her ülke ile ikili olarak görüÅŸtüklerini, çoklu bir temas olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, her ülkenin durumunun farklÄ± olduÄŸunu belirtti.

Yetkili, “Yani örneÄŸin Türkiye ile yapÄ±lan görüÅŸmeler Japonya ile yapÄ±lan görüÅŸmelerle aynÄ± deÄŸil” ifadesini kullandÄ±.

PATRIOT SATIÅžI

ABD'li üst düzey yetkili, Patriot füze sistemlerinin Türkiye'ye satÄ±ÅŸÄ± hakkÄ±nda iki ülke arasÄ±nda görüÅŸmeler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ortak anlayÄ±ÅŸa varÄ±lmasÄ± yönünde olumlu iÅŸaretler bulunduÄŸunu söyledi.

Rusya'dan S-400 sistemleri almasÄ±nÄ±n Türkiye'nin hakkÄ± olduÄŸunu söyleyen yetkili, ancak bunun NATO sistemleriyle uyum bakÄ±mÄ±ndan ‘sakÄ±ncalÄ±’ olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

AyrÄ±ca F-35 savaÅŸ uçaklarÄ±nÄ±n uçtuÄŸu bölgede S-400 sistemlerinin bulunmasÄ±nÄ±n da risk oluÅŸturduÄŸunu ifade eden yetkili, iki ülke arasÄ±nda bu konuda görüÅŸmelerin sürdüÄŸünü aktardÄ±.

Bunlar dÄ±ÅŸÄ±nda Rusya'ya yönelik ABD yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n ihlal edilmesi hakkÄ±nda ABD Kongresinden çÄ±kan yasayÄ± hatÄ±rlatan yetkili, bazÄ± durumlarda Rusya'dan askeri malzeme alÄ±mlarÄ±nÄ±n yaptÄ±rÄ±mlara yol açabileceÄŸini belirterek, ÅŸöyle devam etti:

“Türkiye'nin S-400 satÄ±n almasÄ± yaptÄ±rÄ±mlara baÅŸvurulmasÄ±yla sonuçlanÄ±r mÄ±, bunu teyit edemem. Ama böyle olabileceÄŸine dair gerçek bir risk var. Yönetimin burada çok az hoÅŸgörüsü bulunuyor.”

KEMAL ÖKSÜZ HALA ERMENÄ°STAN'DA

AmerikalÄ± yetkili, Ermenistan'da tutuklanan terör örgütü FETÖ'nün üst düzey isimlerinden Kemal Öksüz'ün ABD'ye iadesinin ise henüz gerçekleÅŸmediÄŸi bilgisini verdi.

Yetkili, “Öksüz hala Ermenistan'da ama Ermenistan iade sürecini sonuçlandÄ±rÄ±yor. Biz de Türk hükümetine karÅŸÄ± çok ÅŸeffaf olduk. Tutuklama emri çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan ve Ermenistan'da tutuklandÄ±ÄŸÄ±ndan beri böyle oldu. ABD'ye iadesini isteyeceÄŸiz. Ä°stediÄŸimizde de Türk hükümetini bilgilendireceÄŸiz” ÅŸeklinde konuÅŸtu. (AA)

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