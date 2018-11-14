MevlÃ¼t Uysal: Su fiyatlarÄ±nda yÃ¼zde 15 indirim kararÄ± aldÄ±k

FotoÄŸraf: Pixabay

MevlÃ¼t Uysal: Su fiyatlarÄ±nda yÃ¼zde 15 indirim kararÄ± aldÄ±k

    • 14 KasÄ±m 2018 15:04

    Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± MevlÃ¼t Uysal, 'Su fiyatlarÄ±nda yÃ¼zde 15 indirim kararÄ± aldÄ±k' dedi.

    Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mevlüt Uysal, su fiyatlarÄ±nda yüzde 15 indirim kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

    Uysal'Ä±n ifadeleri ÅŸöyle: "1 Ocak'tan itibaren su fiyatlarÄ±nda hem konutlarda hem de iÅŸ yerlerinde yüzde 15 oranÄ±nda indirim yaptÄ±k."

    Uysal ayrÄ±ca barajlardaki doluluk oranÄ±nÄ±n iyi seviyede olduÄŸunu söyledi.

    Ä°stanbul Su ve Kanalizasyon Ä°daresi'nin (Ä°SKÄ°) internet sitesindeki bilgilere göre 5 KasÄ±m 2018 tarihinde KDV hariç birim fiyatlarÄ± ÅŸöyleydi:

    â–  KonutlarÄ±n Tüm KullanÄ±mlarÄ± Konut 1 (0-10 m3/ay ): 5,27

    â–  KonutlarÄ±n Tüm KullanÄ±mlarÄ± Konut 2 (11-20 m3/ay): 7,72

    â–  KonutlarÄ±n Tüm KullanÄ±mlarÄ± Konut 3 (21 m3/aydan fazla): 11,23

    â–  Köy Konut: 1,32

    â–  Ortak Sayaç Konut: 7,88

    â–  Konut Ä°nÅŸaatÄ± Åžantiyesi: 7,88

    â–  Ä°ÅŸyeri: 13,38

    â–  Köy Ä°ÅŸyeri: 3,34

    â–  Ortak Sayaç Ä°ÅŸyeri: 13,88

    â–  Ä°ÅŸyeri Ä°nÅŸaatÄ± Åžantiyesi: 13,88

    â–  Ä°ÅŸyeri Hamsu: 4,46

    â–  Özel Grup: 5,27

    â–  Geri DönüÅŸüm Suyu: 0,40

    â–  Toptan Hamsu: 1,16 (HABER MERKEZÄ°)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 15:27
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