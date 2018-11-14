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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 15:02
FotoÄŸraf: Orhan Akkanat/AA
BeÅŸiktaÅŸ, Tolgay Arslan'Ä± sÃ¼resiz kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±raktÄ±
14 KasÄ±m 2018 14:51
BeÅŸiktaÅŸ, futbolcusu Tolgay Arslan'Ä± disiplinsiz davranÄ±ÅŸlarÄ± nedeniyle sÃ¼resiz kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±raktÄ±.
BeÅŸiktaÅŸ kulübü, futbolcusu Tolgay Arslan'Ä±n disiplinsiz davranÄ±ÅŸlarÄ± nedeniyle süresiz kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.
Siyah-beyazlÄ± kulüpten yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸu ifadeler yer aldÄ±:
"OyuncularÄ±mÄ±zdan Tolgay Ali Arslan takÄ±m içerisinde disiplinsiz davranÄ±ÅŸlarÄ± nedeniyle süresiz kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." (SPOR SERVÄ°SÄ°)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 15:02
Burak YÄ±lmaz ve Onur KÄ±vrak sÃ¼resiz olarak kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±
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