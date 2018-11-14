Ä°ZBAN'da grev kararÄ± alan iÅŸÃ§iler sakal tÄ±raÅŸÄ± olmayacak

Ä°ZBAN'da grev kararÄ± alan iÅŸÃ§ileri, uygun zam teklifi gelene kadar sakallarÄ±nÄ± kesmeme kararÄ± aldÄ±.

Ä°zmir Banliyö Sistemi A.Åž (Ä°ZBAN) ile yapÄ±lan toplu iÅŸ sözleÅŸmelerinden sonuç alÄ±nmamasÄ± üzerine Alsancak Ä°stasyonu'na grev kararÄ±nÄ± asan Demiryolu Ä°ÅŸçileri SendikasÄ±, bu kez de metro çalÄ±ÅŸanlarÄ± için basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. Demiryol-Ä°ÅŸ Ä°zmir Åžube BaÅŸkanÄ± Hüseyin Ervüz, "Metro çalÄ±ÅŸanÄ±, ÅŸirketin çalÄ±ÅŸanÄ±na layÄ±k gördüÄŸü elbiseye verdiÄŸi deÄŸer kadar deÄŸerli olduÄŸunu bankamatiÄŸe gidince de hissetmek istiyor. Biz metro iÅŸçisinin ücret adaletini saÄŸlamak adÄ±na seyyanen zam talebinde bulunduk" dedi. Sendika üyeleri de kendilerine uygun zam teklifi gelene kadar sakallarÄ±nÄ± kesmeme kararÄ± aldÄ±.

Demiryolu Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± ile Ä°ZBAN A.Åž arasÄ±nda 126 gündür devam eden toplu iÅŸ görüÅŸmelerinden sonuç alÄ±nmamasÄ± üzerine sendika iÅŸçileri, dün (salÄ±) Ä°ZBAN'Ä±n Alsancak Ä°stasyonu'na grev kararÄ± asmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸçiler adÄ±na konuÅŸan Demiryol-Ä°ÅŸ Ä°zmir Åžube BaÅŸkanÄ± Hüseyin Ervüz, bugün de metro ve tramvay çalÄ±ÅŸanlarÄ± adÄ±na açÄ±klama yaptÄ±. Demiryol-Ä°ÅŸ SendikasÄ± ile Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi Ä°zmir Metro A.Åž iÅŸvereni arasÄ±nda 437 kayÄ±tlÄ± üyeleri adÄ±na toplu iÅŸ görüÅŸmelerinde 60 günün geride kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Hüseyin Ervüz, ÅŸunlarÄ± söyledi: "Bu sürede toplu iÅŸ sözleÅŸme görüÅŸmelerinde ücret ve ücrete baÄŸlÄ± maddelerde taleplerle teklif edilen arasÄ±ndaki farklÄ±klar nedeniyle uzlaÅŸma saÄŸlanamadÄ±. Metro ve tramvay çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n birikmiÅŸ sorunlarÄ± var. ÇalÄ±ÅŸanlar dertli öncelikle geçim sorunu var. Metroda çalÄ±ÅŸan birinin dört kiÅŸilik ailesi için 3 bin 950 TL'ye ihtiyaç duyduÄŸu bir ortamda metroda trenleri ve tramvaylarÄ± teknik olarak hazÄ±rlayan yolcu güvenliÄŸini ve istasyon düzenini planlÄ± bir ÅŸekilde yürüten 149 üyemiz bin 738 TL ücret alÄ±yor. 102 çalÄ±ÅŸan da bin 837 TL ücret alÄ±yor. Bu ÅŸartlarda Ä°zmir trafiÄŸinde araç süren sürücülerin gözünün yolda ancak beyninin yolda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tahmin etmek güç deÄŸil. Metro çalÄ±ÅŸanlarÄ± Ä°zmir halkÄ±na hizmet etmekten gurur duyuyor. Ancak bu grubun ücretlerinde iyileÅŸme talep etmesi en doÄŸal hakkÄ±."

'ELBÄ°SEYE VERÄ°LEN DEÄžER KADAR DEÄžER Ä°STÄ°YORUZ'

Ücret adaletinin saÄŸlanmasÄ± için seyyanen zam talebinde de bulunduklarÄ±nÄ± ifade eden Hüseyin Ervüz, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü: "Metro çalÄ±ÅŸanÄ±, üzerindeki elbiseye verilen deÄŸer kadar deÄŸerli olduÄŸunu hissetmek istiyor. Biz metro iÅŸçisinin ücret adaletini saÄŸlamak adÄ±na seyyanen zam talebinde bulunduk. Biz zam talebimizin açÄ±klanan son 6 aylÄ±k enflasyon karÅŸÄ±sÄ±nda düÅŸük kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iÅŸverenin teklifimizi kabul ederse sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± düÅŸündüÄŸümüz sÄ±rada son 6 ayda yüzde 17.06 kayba yüzde 25 yÄ±llÄ±k enflasyona raÄŸmen yüzde 10 ücret artÄ±ÅŸÄ± teklifi metro çalÄ±ÅŸanÄ±nda hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yarattÄ±. Ä°zmir metrosunda asÄ±l iÅŸveren bilindiÄŸi üzere BüyükÅŸehir Belediyesi'dir. BüyükÅŸehir Belediyemiz her zaman halkÄ±n sesine tercüman olduÄŸunu düÅŸündüÄŸümüz CHP'li bir belediye olduÄŸunu üzülerek bir kez daha söylemek durumundayÄ±z. Ana muhalefet partisi meydanlarda ilan edilen enflasyonun halkÄ±n enflasyonu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± her platformda söyleyen partidir. Ana muhalefet partisi asgari ücretin 2 bin 200 TL net olmasÄ±nÄ± talep etmekte. Biz buradan metronun 437 çalÄ±ÅŸanÄ± adÄ±na sesleniyoruz. Bu teklifin yok hükmünde olduÄŸunu metro çalÄ±ÅŸanÄ±na bir dil sürçmesiyle söylendiÄŸini o nedenle metro iÅŸçisine yakÄ±ÅŸan teklifin en kÄ±sa zamanda sunulacaÄŸÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ± bekliyoruz. YazdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z talep mektubunun metro çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n tümünün imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade edebilmek için de yarÄ±ndan itibaren uygun teklif gelene kadar sakal tÄ±raÅŸÄ± olmadan metro çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n iÅŸe gideceÄŸini bildiririz." (Ä°zmir/DHA)

Ä°ZBANâ€™da grev kararÄ± asÄ±ldÄ±

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