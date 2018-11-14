Kedileri besleyen yaÅŸlÄ±ya rekor ceza: Cenaze parasÄ± kalmadÄ±

Ä°sveÃ§'te vahÅŸi kedileri beslediÄŸi iÃ§in 91 yaÅŸÄ±ndaki bir kiÅŸiye 208 bin kron fatura Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

‘Hayvanseverlik’ Ä°sveç’in kuzeyinde yaÅŸayan 91 yaÅŸÄ±ndaki demans hastasÄ± Ture Toolanen’e pahalÄ±ya mal oldu. Valilik, beslediÄŸi vahÅŸi kedilerin yakalanmasÄ± ve itlafÄ± için 208 bin kron fatura çÄ±karÄ±nca Toolanen’in cenaze masraflarÄ± için ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± tüm para tükendi.

Toolanen, Kuzey Kutup köyü olarak bilinen Juoksengi’de yaÅŸÄ±yor. Bundan 4 yÄ±l önce köydeki evinin açÄ±k olan kapÄ±sÄ±ndan içeri giren vahÅŸi bir kediye yiyecek verdi.

KapÄ±sÄ±nÄ± her zaman açÄ±k bÄ±rakan Toolanen’in evine gelip kanÄ±nÄ± doyuran vahÅŸi kedilerin sayÄ±sÄ± gün geçtikçe arttÄ±. Valilik olaydan haberdar olduktan sona eve görevliler gönderdi. Polis ve veterinerler, kendisine kedilere yiyecek vermemesini ve besleme izni verdikleri 2 kediyi kÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ± istedi.

Daha sonra kontrole gelen görevliler, Toolanen’in kedileri beslemeyi sürdürdüÄŸünü ve valiliÄŸin verdiÄŸi karara uymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi.

KEDÄ°LERÄ° Ä°TLAF ETMEK Ä°ÇÄ°N 7 BÄ°N KÄ°LOMETRE KATETTÄ°LER

2015 yÄ±lÄ±nda 6 vahÅŸi kedinin itlaf edilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Buna raÄŸmen Toolanen vahÅŸi kedilere yiyecek vermeyi sürdürdü. 2017 yÄ±lÄ±nda da 13 kediye el konuldu. Üç yavru kedinin dÄ±ÅŸÄ±nda diÄŸerleri itlaf edildikten sonra yakÄ±ldÄ±.

Valilik, kedilerin yakalanma ve itlaf edilmesinin faturasÄ±nÄ± Toolanen’e çÄ±kardÄ±. Veteriner ve diÄŸer görevlilerin kedileri yakalamak için harcadÄ±klarÄ± zaman, görevliler ve kedilerin ulaÅŸÄ±mÄ± için kullanÄ±lan araçlarÄ±n giderleri, kedilerin itlaf edilme ve yakÄ±lmasÄ±nÄ±n faturasÄ± 208 bin 693 kron.

Valilik, köy uzak olduÄŸu için ulaÅŸÄ±m ücretlerinin çok pahalÄ±ya mal olduÄŸunu ve kediler için görevlilerin bir kaç kez köye gittiklerini ve toplam 7 bin kilometre yol kat ettiklerini söylüyor.

CENAZE PARASINI KÄ°M KARÅžILAYACAK?

OlayÄ± kamuoyunun gündemine getiren Ä°sveç Devlet Televizyonu (Svt), her ÅŸeyin yasalara uygun olduÄŸu, valiliÄŸin yasalarÄ±n gereÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve polislerin valilik kararÄ±nÄ± uyguladÄ±ÄŸÄ± yorumu yaptÄ±.

Svt’ye açÄ±klamalarda bulunan Toolanen’in yeÄŸeni Roger Monfelt ise, valilik ve kurumlarÄ±n hatalÄ± davrandÄ±klarÄ± düÅŸüncesinde.

KurumlarÄ±n Toolanen’in kendisine söylenenleri algÄ±layacak durumda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmeleri gerektiÄŸini söyleyen Monfelt, “YanlÄ±ÅŸ yaptÄ±klarÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Kim cenaze masraflarÄ±nÄ± ödeyecek? Åžimdi hiç parasÄ± kalmadÄ±” dedi. (Stockholm/EVRENSEL)

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