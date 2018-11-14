Ä°ÄŸne olunca yaÅŸama tutunacak ancak devlet iÄŸne Ã¼cretini karÅŸÄ±lamÄ±yor

Ayda 2 kez iÄŸne kullanmak zorunda olan ancak ailesinin maddi imkansÄ±zlarÄ± nedeniyle bu iÄŸneleri alacak gÃ¼cÃ¼ olmayan Duygu GÃ¼l yardÄ±m bekliyor.

Beynindeki tümör nedeniyle ayda 2 kez iÄŸne kullanmak zorunda olan ancak ailesinin maddi imkansÄ±zlarÄ± nedeniyle bu iÄŸneleri alacak gücü olmayan 16 yaÅŸÄ±ndaki Duygu Gül yardÄ±m bekliyor.

Cumhuriyet’ten Kayhan Ayhan’Ä±n haberine göre; Kocaeli’de 1999’da yaÅŸanan depremde bir kÄ±zÄ±nÄ±, bir oÄŸlunu da trafik kazasÄ±nda kaybeden Ünal Gül’ün kÄ±zÄ± Duygu Gül, beynindeki tümörle mücadele ediyor. Ege Üniversitesi’nde ameliyat olduktan sonra ayda 2 kez olmak üzere 22 iÄŸne kullanmasÄ± gereken Duygu Gül , bu iÄŸnelerden 16’sÄ±nÄ± ailesinin ve yardÄ±mseverlerin imkanlarÄ±yla oldu. Geriye kalan 6 iÄŸne için ise baba Gül maddi durumunun kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu yüzden bu iÄŸnelerin maliyetini karÅŸÄ±layamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Devletin yüzde 80’ini karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± bu iÄŸnelerden kalan 6 tanesinin maliyetinin 2 bin 600 tl olduÄŸunu ve iÄŸneler bittikten sonra vücudu geliÅŸtirmek için tanesi 7 bin lira civarÄ±nda olan 2 tane iÄŸne daha olmasÄ± gerektiÄŸini kaydeden baba Gül, bu iÄŸnelerin yapÄ±lmamasÄ± halinde kÄ±zÄ±nÄ±n ya beyin felciya da görme yetisini kaybedebileceÄŸini söyledi. AyaÄŸÄ±nda platin bulunan ve geçimini daÄŸlarda salep toplayarak saÄŸlayan baba Ünal Gül, kÄ±zÄ±nÄ±n tedavisi için ayda 2 kez vurulmasÄ± gereken iÄŸneler için yardÄ±m beklediÄŸini açÄ±kladÄ±.

YardÄ±m istediÄŸini belirten Ünal Gül, 0 (539) 630 87 60 numaralÄ± telefondan kendisine ulaÅŸÄ±labileceÄŸini söyledi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 14:48

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