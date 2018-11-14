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FotoÄŸraf. MA
CHPâ€™nin belediye baÅŸkan adaylarÄ±ndan 140'Ä± belli oldu
14 KasÄ±m 2018 14:44
Mart 2019'da yapÄ±lacak yerel seÃ§imler iÃ§in CHP'nin belediye baÅŸkan adaylarÄ± belli oluyor. Ä°lk 140 isim aÃ§Ä±klandÄ±.
CHP'de bugün toplanan Parti Meclisi toplantÄ±sÄ± sona erdi.
T24'te yer alan habere göre, BalÄ±kesir Belediye BaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ±n Ahmet AkÄ±n olmasÄ±na karar verildi. Yalova'da Vefa Salman, Burdur'da Ali Orkun Ercengiz baÅŸkan adayÄ± oldu.
CHP'nin Ankara'da Çankaya, Yenimahalle, Kalecik ve ElmadaÄŸ belediye baÅŸkan adaylarÄ± da belli oldu. Çankaya'da ve Yenimahalle'de mevcut belediye baÅŸkanlarÄ± Alper TaÅŸdelen ve Fethi YaÅŸar'Ä±n ismi öne çÄ±ktÄ±.
CHP PM'nin toplamda 140 ismi belirlediÄŸi aktarÄ±ldÄ±.
Belli olan adaylar ÅŸöyle:
(HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 15:54
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