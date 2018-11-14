Ã–mer Ã‡elikâ€™ten â€˜15 Temmuzâ€™ yardÄ±mlarÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±: CÃ¼zi bir miktar

AKP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã–mer Ã‡elik, Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluâ€™nun 15 Temmuz iÃ§in toplanan yardÄ±mlarÄ±n akÄ±betine iliÅŸkin sorusunu yanÄ±tladÄ±.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyerek gündemdeki konulara iliÅŸkin gazetecilere açÄ±klamalarda bulundu. Çelik’in gündeminde öÄŸrenci andÄ±, KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti, Libya KonferansÄ± ve yerel seçimler gibi konular yer aldÄ±.

ÖÄžRENCÄ° ANDI

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli'nin Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan ÖÄŸrenci AndÄ±'na iliÅŸkin yapÄ±lan temyiz dilekçesi eleÅŸtirilerinde haklÄ± olduÄŸunu söyledi. Bahçeli'nin tepki gösterdiÄŸi bölümün AKP'nin de görüÅŸünü yansÄ±tmamakta olduÄŸunu ifade eden Çelik, “O bürokratlar da görevden alÄ±ndÄ±, avukatlarla iliÅŸik kesilmiÅŸtir, dilekçeden o bölüm çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Temyiz süreci devam edecek” dedi.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli itiraz dilekçesindeki, “Türkler kendi çaÄŸdaÅŸÄ± unsurlara göre ulus bilincine en geç ulaÅŸan topluluktur” ifadelerine dün partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda tepki göstermiÅŸti. Çelik'in konuÅŸmasÄ± öncesinde Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, DanÄ±ÅŸtay'Ä±n ÖÄŸrenci AndÄ± kararÄ±na itiraz dilekçesinde imzasÄ± bulunan 3 kiÅŸiyi görevden aldÄ±.

HAKKARÄ°’DEKÄ° PATLAMA

Sözcü Çelik, Hakkari'deki mühimmat patlamasÄ±na iliÅŸkin de açÄ±klamada bulundu. Herhangi bir saldÄ±rÄ±nÄ±n söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Çelik, rapor birkaç gün içerisinde çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

KAÅžIKÇI CÄ°NAYETÄ°

Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±'nÄ±n KaÅŸÄ±kçÄ± açÄ±klamasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ± belirten Çelik, “Bu kadar bilgisizlik ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ±” diyerek tepki gösterdi. Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Yves Le Drian, CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ölümü ile ilgili ses kayÄ±tlarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± söyleminin gerçeÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti.

‘TÜRKÇE EZAN’ TARTIÅžMASI

Öte yandan CHP'nin, ‘Ezan Türkçe okunsun’ diyen Öztürk YÄ±lmaz'Ä± disipline sevk etmesinin doÄŸru bir karar olduÄŸunu söyleyen AKP Sözcüsü Çelik, “CHP'nin Öztürk YÄ±lmaz'Ä±n sözlerine karÅŸÄ± olmasÄ± anlamlÄ±dÄ±r” diye konuÅŸtu.

‘VATANDAÅžLARIMIZIN CÜZÄ° BÄ°R YARDIMI’

AKP Sözcüsü ayrÄ±ca, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde ölenlere iliÅŸkin toplanan yardÄ±mlarÄ±n 'ÅŸehit' yakÄ±nlarÄ±na iletilmediÄŸi iddialarÄ±na yanÄ±t verdi. “KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun bahsettiÄŸi, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± cüzi bir yardÄ±mdÄ±r” diyen Çelik, miktarÄ±n ailelere daÄŸÄ±tÄ±mÄ± için Aile BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n kontrolünde bir vakÄ±f çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

KÄ±lÄ±çdaorÄŸlu'nun Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak'a iliÅŸkin eleÅŸtirilerine iliÅŸkin soruyu da yanÄ±tlayan Çelik, “KÄ±lÄ±dçaorÄŸlu ErdoÄŸan'Ä±n ailesi üzerinden siyaset yapmayÄ± çok seviyor” dedi ve KÄ±lÄ±çdaorÄŸlu'yu aile kavramÄ±na saygÄ±lÄ± olmaya davet etti.

LÄ°BYA KONFERANSI

Çelik’in açÄ±klamalarÄ±ndan öne çÄ±kan diÄŸer bölümler ÅŸöyle:

“Burada Türkiye'nin öteden beri pozisyonu ÅŸudur; Libya'daki herkesin masada olmasÄ±nÄ± istiyoruz ve Libya'nÄ±n bölünmemesi gerektiÄŸini düÅŸünüyoruz. Ama maalesef Türkiye gibi Libya konusunda merkezi olan bir ülke CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan temsil edilirken, orada gayri resmi bir toplantÄ± olmuÅŸtur. Ve sorulmuÅŸtur; Türkiye neden bu toplantÄ±ya davet edilmemiÅŸtir? Heyetimiz de doÄŸal olarak bu konferanstan çekilmiÅŸtir, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zla istiÅŸare ederek. Libya'yla ilgili anlamlÄ± bir çözümün peÅŸinde deÄŸillerdir, Türkiye Cumhuriyeti de böylesine yanlÄ±ÅŸ bir tablonun içinde olmayacaklarÄ±nÄ± belirterek bu konferanstan çekilmiÅŸlerdir.

Ä°YÄ° PARTÄ°-CHP GÖRÜÅžMESÄ°

DiÄŸer partiler arasÄ±nda görüÅŸmeler sürüyor bununla ilgili açÄ±klama yapacak deÄŸiliz. Biz Cumhur Ä°ttifakÄ±nÄ± sürdürüyoruz. DiÄŸer partilerin arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± da izliyoruz.

AKP'NÄ°N YEREL SEÇÄ°M ADAYLARI

Sahaya en uygun arkadaÅŸlar aday olarak belirlenecek.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 14:30

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