Ankara ve Bursa'da kadÄ±nlar 25 KasÄ±m'a Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±

Ankara KadÄ±n Platformu veÂ KESK Bursa KadÄ±n MeclisiÂ 5 KasÄ±m KadÄ±na YÃ¶nelik Åžiddete KarÅŸÄ± UluslararasÄ± MÃ¼cadele ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ programÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

KadÄ±nlar, ÅŸiddetin, yoksulluÄŸun, iÅŸsizliÄŸin, savaÅŸÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda; haklarÄ± ve hayatlarÄ± için seslerini yükseltmek için 25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddete KarÅŸÄ± UluslararasÄ± Mücadele ve DayanÄ±ÅŸma Gününe hazÄ±rlanÄ±yor.

Ankara KadÄ±n Platformu 25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddetle Mücadele günü için etkinlik programÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Ankara'da kadÄ±nlar 25 KasÄ±m Pazar günü saat 14.00’de Sakarya Caddesi’nde buluÅŸacak.

EÄŸitim Sen 2 No’lu Åžube’de açÄ±klamayÄ± yapan Yurdagül Çabat BoztaÅŸ, 25 KasÄ±m 1960’ta Dominik’te Mirabel kÄ±z kardeÅŸlerin diktatörlük askerleri tarafÄ±ndan katledilmesinin üzerinden 58 yÄ±l sonra hala kadÄ±nlarÄ±n aynÄ± ÅŸiddeti yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ülkede yaÅŸanan ÅŸiddet ve kriz ortamÄ±na dikkat çeken, BoztaÅŸ “Åžiddet, aynÄ± zamanda çalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±nÄ±n güvencesizleÅŸtirilmesiyle, aÄŸÄ±rlaÅŸan yaÅŸam koÅŸullarÄ±yla, ücret eÅŸitsizliÄŸiyle, hiçbir sosyal haktan yararlanamamakla, haksÄ±z iÅŸten atmalarla, esnek, güvencesiz çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmayla katlanarak artÄ±yor. KadÄ±nlar giderek yoksullaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor, giderek sosyal güvenlik aÄŸlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karÄ±larak aile kurumunun içine hapsedilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor” dedi.

‘HAKLARIMIZDAN VAZGEÇMEMÄ°Z SÖZ KONUSU OLAMAZ’

Kamuoyunda ‘BoÅŸanmalarÄ±n Önlenmesi Komisyonu’ olarak bilinen Meclis araÅŸtÄ±rma komisyonunun 2016 yÄ±lÄ±nda hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporla, kadÄ±n ve çocuk haklarÄ±na törpülemeye yönelik olarak gündemine aldÄ±ÄŸÄ± önerilerin birer birer hayata geçtiÄŸini söyleyen BoztaÅŸ, 6284 sayÄ±lÄ± Ailenin KorunmasÄ± ve KadÄ±na KarÅŸÄ± Åžiddetin Önlenmesi Kanununda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin giriÅŸimlere dikkat çekti.

YasanÄ±n ÅŸiddetle mücadelede devlete yüklediÄŸini sorumluluk yüklediÄŸini ve AKP’nin de bu konuda hesap vermek istemediÄŸini belirten BoztaÅŸ, “Bu yasalar her ÅŸeye raÄŸmen bizlerin güvencesi. Elde ettiÄŸimiz haklarÄ±mÄ±zdan vazgeçmemiz söz konusu olamaz” dedi.

'ESAS NEDEN BOÅžANMALARI ENGELLEMEK'

Komisyonun önerilerinden birinin de nafaka hakkÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ± olduÄŸunu kaydeden BoztaÅŸ, AKP’nin yasal hakkÄ± olan nafakayÄ± alamayan kadÄ±nlar varken, ödediÄŸi nafaka nedeniyle maÄŸdur olduÄŸunu iddia eden erkeklerin sorunlarÄ±nÄ± çözmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Nafaka düzenlemesinin deÄŸiÅŸtirilmesi çabalarÄ±nÄ±n esas nedeninin boÅŸanmalarÄ± engellemek olduÄŸunu vurgulayan BoztaÅŸ, “Ä°ktidar neden kadÄ±nlarÄ± aile içinde kalmaya mecbur bÄ±rakmak için bu kadar çaba sarf eder? Çünkü “aile” iktidarlar tarafÄ±ndan yoksulluÄŸu yönetebilmenin, günlük yaÅŸamÄ± ‘olaÄŸan’ ve ‘yönetilebilir’ hale getirmenin yani kontrol edebilmenin en önemli dayanaÄŸÄ±dÄ±r” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

‘ÅžÄ°DDETLE MÜCADELE Ä°ÇÄ°N DAYANIÅžMAYA Ä°HTÄ°YAÇ VAR’

KalÄ±cÄ± hale getirilen OHAL ile temel haklarÄ±n askÄ±ya alÄ±narak ÅŸiddetin temel araç haline getirildiÄŸini belirten BoztaÅŸ, bunun kadÄ±na yönelik ÅŸiddet faillerine de güç verdiÄŸini söyledi. KadÄ±nlarÄ± aÅŸaÄŸÄ±layan açÄ±klamalarÄ±n, kadÄ±n düÅŸmanÄ± uygulamalarÄ±n ve kadÄ±na yönelik ÅŸiddetin, tacizin, tecavüzün cezasÄ±z kalmasÄ±nÄ±n, hem ÅŸiddetin dozunu hem de ÅŸiddete maruz kalan kadÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken BoztaÅŸ, kadÄ±n mücadelesinin sesini kÄ±smak amacÄ±yla, kadÄ±n ve çocuk haklarÄ± için yÄ±llardÄ±r mücadele veren derneklerin kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, seçilmiÅŸ kadÄ±n siyasetçilerin tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi, artan milliyetçi, muhafazakâr, cinsiyetçi politikalar sonucu LGBTÄ°+’lere yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±n da her geçen gün artarak devam ettiÄŸini ifade etti.

KadÄ±na yönelik ÅŸiddetle ilgili farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±n artmasÄ±, kadÄ±nlarÄ±n ÅŸiddeti uygulayandan kurtulabilmesi ve hukuki olarak mücadele etmek için dayanÄ±ÅŸmaya ihtiyaç olduÄŸunu vurgulayan BoztaÅŸ, “25 KasÄ±m’da da tüm dünyada, ÅŸiddete karÅŸÄ± mücadele için ve dayanÄ±ÅŸmak için kadÄ±nlar olarak alanlarda bir arada olacaÄŸÄ±z” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

KESK BURSA KADIN MECLÄ°SÄ°'NDEN ÇAÄžRI

KESK Bursa KadÄ±n Meclisi sendika binasÄ±nda yaptÄ±klarÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla 25 KasÄ±m programÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

FotoÄŸraf: Evrensel

KESK Bursa KadÄ±n Meclisi adÄ±na konuÅŸan EÄŸitim Sen Bursa Åžubesi KadÄ±n Sekreteri Berna YeÅŸiltepe; “Ataerkil kapitalist sistemin yarattÄ±ÄŸÄ± eÅŸitsizlik ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n derinleÅŸerek devam ettiÄŸi, dünyanÄ±n dört bir yanÄ±nda kadÄ±na yönelik her türlü ÅŸiddetin arttÄ±ÄŸÄ± bir ortamda ülkemizde AKP’nin gerici politikalarÄ±yla kadÄ±nlarÄ±n kazanÄ±lmÄ±ÅŸ haklarÄ±na dönük saldÄ±rÄ±lar artmÄ±ÅŸ, yaÅŸanan ekonomik krizle birlikte kadÄ±nlarÄ±n yoksulluk ve ÅŸiddete karÅŸÄ± daha fazla mücadele zorunluluÄŸu ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Kapitalizmin kaçÄ±nÄ±lmaz krizlerinden çÄ±kabilmek için sistematik olarak arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ± cinsiyetçi, gerici ve militarist dÄ±ÅŸavurumlarla kadÄ±nlarÄ± daha fazla ÅŸiddete, güvencesizliÄŸe ve yoksulluÄŸa itmektedir” dedi.

'KRÄ°Z KADINLARA ÅžÄ°DDET OLARAK DÖNÜYOR'

Bu yÄ±l 25 KasÄ±m'a daha zorlu koÅŸullarda gittiklerini ifade eden YeÅŸiltepe; “Krizle birlikte artan yoksulluk kadÄ±nlara daha fazla ÅŸiddet olarak dönüyor. KadÄ±nlarÄ±n sÄ±rtÄ±ndaki ev ve bakÄ±m yükleri giderek artÄ±yor, kadÄ±nlar daha da baÄŸÄ±mlÄ± hale getiriliyor. Hükümet, kadÄ±nlarÄ±n haklarÄ±na göz dikiyor; çocuk yaÅŸta evlilikler özendiriliyor, kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor, nafaka hakkÄ± gasp edilmek isteniyor, boÅŸanmalar zorlaÅŸtÄ±rÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor, ÅŸiddet meÅŸrulaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Böyle bir süreçte, kadÄ±nlara yönelik ÅŸiddet, tecavüz ve kadÄ±n cinayetlerindeki artÄ±ÅŸ tesadüf deÄŸil, bu sistemin sonucudur. Bursa’da da durum ülkeden farklÄ± deÄŸil. Sadece Ekim ayÄ±nda 3 kadÄ±n arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± cinayetle kaybettik. Bu basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸ olan haberlerdir. Gerçekte ÅŸiddete uÄŸrayan sayÄ±nÄ±n bunun çok üzerinde olduÄŸunu biliyoruz. DerinleÅŸen kriz nedeniyle birçok fabrikanÄ±n iÅŸçi çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunlarÄ±n çoÄŸunluÄŸunun kadÄ±n olduÄŸunu da biliyoruz. Ä°ÅŸte bu tablo karÅŸÄ±sÄ±nda bugün ÅŸiddete karÅŸÄ± mücadele etmek aynÄ± zamanda yoksulluÄŸa ve krizin faturasÄ±nÄ± ödememeye karÅŸÄ± mücadele etmek demektir. Konfederasyonumuz KESK’in çaÄŸrÄ±sÄ± ile tüm ülkede “YoksulluÄŸa, güvencesizliÄŸe, ÅŸiddete karÅŸÄ± kadÄ±nlar mücadelede buluÅŸuyor!” ÅŸiarÄ±yla kamu emekçisi kadÄ±nlar olarak 25 KasÄ±m’a hazÄ±rlanÄ±yoruz” dedi.

25 KASIM EYLEM VE ETKÄ°NLÄ°K PLANI

YeÅŸiltepe, eylem ve etkinlik planÄ±nÄ± ise ÅŸöyle açÄ±kladÄ±: "Ä°ÅŸ yeri gezilerimiz ile afiÅŸ ve bildirilerimizi kadÄ±n arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za ulaÅŸtÄ±racak ve 25 KasÄ±m gündemimizi tartÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. KadÄ±nlarÄ± 25 KasÄ±m etkinliklerimize davet edeceÄŸiz. Bir hafta boyunca ÅŸube binalarÄ±mÄ±zdan 25 KasÄ±m sloganÄ±mÄ±zÄ±n yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± pankartlar asacaÄŸÄ±z. 21 KasÄ±m 12.30’da Bursa Adliyesi önünde kadÄ±na yönelik ÅŸiddete dikkat çekmek için Bursa KadÄ±n Platformu ile basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapacak, ardÄ±ndan çaÄŸrÄ± bildiri daÄŸÄ±tacaÄŸÄ±z. 22 KasÄ±m’da KESK üyesi tutuklu kadÄ±n arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za kart göndereceÄŸiz. 24 KasÄ±m’da Bursa KadÄ±n Platformu ile 25 KasÄ±m yürüyüÅŸüne çaÄŸrÄ± için bildiri daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yapacaÄŸÄ±z. 25 KasÄ±m’da sendika salonumuzda Flormar Ä°ÅŸçisi kadÄ±nlarla söyleÅŸi düzenleyecek ve kadÄ±n emekçilerin kriz koÅŸullarÄ±ndaki sorunlarÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. 25 KasÄ±m 16.30’da Bursa KadÄ±n Platformu ile SetbaÅŸÄ±’nda buluÅŸup Heykel’e yürüyecek ve burada basÄ±n açÄ±klamasÄ± ile taleplerimizi paylaÅŸacaÄŸÄ±z." (Bursa/EVRENSEL)

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