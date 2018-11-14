Hekimlerin 'Hastanemi kapatma' eylemine polis saldÄ±rÄ±sÄ± ve gÃ¶zaltÄ±

Ankara'da 'Hastanemi Kapatma Ankara Platformu' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla Numune Hastanesi Ã¶nÃ¼nde eylem yapanlara polis saldÄ±rdÄ±, 3 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ankara'da Bilkent ve Etlik Åžehir Hastanelerinin açÄ±lacaÄŸÄ± gerekçesiyle birçok hastanenin kapatÄ±lmasÄ±na tepki göstermek isteyenlere polis saldÄ±rdÄ±, 3 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

SaÄŸlÄ±k örgütleri, sendikalar, meslek odalarÄ± ve siyasi partilerin bir araya geldiÄŸi Hastanemi Kapatma Ankara Platformu, kapatÄ±lacak hastanelerden biri olan Numune Hastanesi önünde toplandÄ±. Ancak kolluk güçleri, oturma eyleminin baÅŸlamasÄ±na izin vermeyererk hekimlere saldÄ±rdÄ±. TTB Eski BaÅŸkanÄ± BeyazÄ±t Ä°lhan gözaltÄ± aracÄ±na bindirildikten sonra serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken 3 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

SaÄŸlÄ±k örgütleri, sendikalar, meslek odalarÄ± ve siyasi partilerin bir araya geldiÄŸi Hastanemi Kapatma Ankara Platformu, kapatÄ±lacak hastanelerden biri olan Numune Hastanesi önünde toplandÄ±. BasÄ±n açÄ±klamasÄ±ndan yarÄ±m saat önce hastane önünde toplananlar ile emniyet güçleri arasÄ±ndaki müzakereden sonuç çÄ±kmayÄ±nca polis eyleme saldÄ±rdÄ±. Ankara Tabip OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Vedat Bulut, saldÄ±rÄ±nÄ±n nedeninin “Numune Hastanesi BaÅŸhekiminin eyleme müsaade etmemesi ve ÅŸikayet etmesi” olduÄŸunu söyledi.

TTB Eski baÅŸkanÄ± BeyazÄ±t Ä°lhan gözaltÄ± aracÄ±na alÄ±ndÄ±ktan bir süre sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Numune Hastanesinden Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu önüne doÄŸru geçen gruba polisin tekrar saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu yeniden gözaltÄ± yapÄ±ldÄ±.

TMMOB Maden Mühendisleri OdasÄ± Yönetim Kurulu Üyesi ErÅŸat AkyazÄ±lÄ±, Halkevleri Üyesi Hadi Sinan Ä°skit ve ismi öÄŸrenilemeyen bir ambülans çalÄ±ÅŸanÄ± gözaltÄ±na alÄ±ndÄ± ve iÅŸlemleri yapÄ±lmak üzere emniyete sevk edildi. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 13:49

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