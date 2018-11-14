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'Ä°srail Savunma BakanÄ± istifa kararÄ± aldÄ±' iddiasÄ±
Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Lieberman'Ä±n Gazze'deki ateÅŸkese tepki olarak istifasÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.
Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Lieberman'Ä±n abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nde saÄŸlanan ateÅŸkese karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± için istifa edebileceÄŸi iddia edildi.
Ä°srail basÄ±nÄ±, partisi Ä°srail Evimiz (Yisrael Beiteinu) kurmaylarÄ±yla toplantÄ± halindeki Lieberman'Ä±n Türkiye saati ile 14.00'te yapacaÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda istifa edebileceÄŸini ileri sürdü.
Gazze'deki gerginliÄŸin ardÄ±ndan Ä°srail ile Filistinli gruplar arasÄ±nda saÄŸlanan ateÅŸkese karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± dile getiren Lieberman'Ä±n parti kurmaylarÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan istifa edip etmeyeceÄŸi netlik kazanacak.
Savunma BakanÄ± Avigdor Lieberman liderliÄŸindeki Ä°srail Evimiz Partisi Ä°srail meclisinde 5 sandalyeye sahip.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'nun liderliÄŸini yürüttüÄŸü ve Lieberman'Ä±n da içinde yer aldÄ±ÄŸÄ± 6 partili koalisyon hükümetinin 66 milletvekili bulunuyor.
Lieberman'Ä±n istifa etmesi halinde koalisyonun sandalye sayÄ±sÄ± kritik sÄ±nÄ±ra, yani 61'e düÅŸecek.
Koalisyon hükümetinin 120 sandalyeli Ä°srail meclisinde güvenoyu almasÄ± için 61 milletvekiline sahip olmasÄ± gerekiyor.
Savunma BakanÄ±'nÄ±n istifa etmesi halinde Netanyahu liderliÄŸindeki koalisyon hükümetinin tehlikeye girebileceÄŸi ve Ä°srail'de erken seçimin gündeme gelebileceÄŸi belirtiliyor.
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± siyasetçi Avigdor Liberman, 2016’da Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± görevine getirilmiÅŸti. (Kudüs/AA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 13:51
Filistinli gruplar: Gazze'de ateÅŸkes saÄŸlandÄ±