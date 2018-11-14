Ekonomik ve saÄŸlÄ±klÄ± bir Ä±sÄ±nma iÃ§in nelere dikkat edilmeli?

TMMOB Makine MÃ¼hendisleri OdasÄ± Ä°zmir Åžubesi kombilerin daha verimli ve tasarruflu kullanÄ±mÄ± iÃ§in bazÄ± tavsiyelerde bulundu.

Ekonomik krize baÄŸlÄ± olarak enerji giderleri artarken TMMOB Makine Mühendisleri OdasÄ± Ä°zmir Åžubesi, özellikle Ä±sÄ±nma alanÄ±ndaki kullanÄ±mÄ± her geçen gün aÄŸÄ±rlÄ±k kazanan kombilerin daha verimli ve tasarruflu kullanÄ±mÄ± için bazÄ± tavsiyelerde bulundu.

Oda tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada öncelikli olarak kombi ve Ä±sÄ±tma tesisatÄ± bakÄ±mlarÄ±nÄ±n yaptÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi ifade edilerek "Daha verimli bir enerji elde edilmesi için yanma veriminin arttÄ±rÄ±lmasÄ± ve güvenli bir yanma için kombi bakÄ±mÄ±, uzman kiÅŸiler tarafÄ±ndan yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. Kombinizin uzun yÄ±llar yüksek verimle yanabilmesi, enerji tasarrufu saÄŸlanabilmesi, ileride yaÅŸanabilecek muhtemel arÄ±zalarÄ±n tespiti için, onarÄ±m ve iÅŸletme maliyetlerinin düÅŸürülmesi için kombi bakÄ±mlarÄ± yaptÄ±rÄ±lmalÄ±" denildi.

EN Ä°DEAL SICAKLIK 20-22 DERECE

Ä°nsanlarÄ±n kendilerini Ä±sÄ±l anlamda konforlu ve rahat hissettikleri sÄ±caklÄ±k aralÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 20-22 °C civarÄ±nda olmasÄ± gerektiÄŸi belirtilen açÄ±klamada "Yüksek sÄ±caklÄ±klarda Ä±sÄ±nmaya çalÄ±ÅŸmak, yüksek yakÄ±t maliyetlerine neden olacaktÄ±r. SÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n her 1 °C yükseltilmesi, yakÄ±t tüketiminde ÅŸehirlere göre deÄŸiÅŸen % 7 ile % 10 dolaylarÄ±nda artÄ±ÅŸlar ortaya çÄ±karmaktadÄ±r. AyrÄ±ca yine bu yüksek sÄ±caklÄ±klar, hava kuruduÄŸu için üst solunum yollarÄ± hastalÄ±klarÄ±na zemin hazÄ±rlamaktadÄ±r. Daha ekonomik bir Ä±sÄ±nma için Ä±sÄ± yalÄ±tÄ±mÄ± da çok önemlidir” denildi.

TMMOB Makine Mühendisleri OdasÄ±nÄ±n verimli bir Ä±sÄ±nma sistemi için önerdiÄŸi notlar:

â– DÄ±ÅŸ hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olarak Ä±sÄ±tma cihazlarÄ±mÄ±zÄ± düÅŸük sÄ±caklÄ±kta sürekli yakmak, kesintili yakmaktan daha ekonomiktir.

â– Apartman giriÅŸ kapÄ±larÄ±nÄ±n otomatik kapanacak ÅŸekilde yapÄ±lmasÄ± ve mümkünse küçük bir antre oluÅŸturularak ikinci kapÄ± ilave edilmesi, merdiven boÅŸluklarÄ±ndan Ä±sÄ± kaybÄ±nÄ± azaltacaktÄ±r.

â– Pencere ve kapÄ±larÄ±nÄ±zda hava sÄ±zdÄ±rmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± saÄŸlayÄ±nÄ±z. Hava sÄ±zÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± önlemek için pencere bandÄ± ve süngerler kullanabilirsiniz. Pencere kasalarÄ± ile duvar arasÄ±ndaki boÅŸluklarÄ± doldurunuz.

â– Odalarda masa, sandalye ve yataklarÄ±nÄ±zÄ± dÄ±ÅŸ duvardan uzak tutunuz.

â– Güney cepheli pencerelerden gündüzleri güneÅŸ girmesini saÄŸlayÄ±nÄ±z. Geceleri pencereleri panjur, perde ve rüzgârlÄ±k ile kapatÄ±nÄ±z.

â– Geceleri uyurken kalÄ±n örtü kullanarak oda sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ± 16–18 °C’ye düÅŸürünüz.

â– Radyatörlerin üstlerini ve önlerini kapatmayÄ±nÄ±z.

â– Radyatör arkalarÄ±na mümkünse Ä±sÄ± yalÄ±tÄ±m levhalarÄ± yerleÅŸtiriniz.

â– Perdelerinizin, radyatörünüzü kapatmasÄ±na engel olunuz.

â– KullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ev bölümlerinin (oda, kiler, antre, merdiven vs.) radyatörlerini mümkün olduÄŸunca kÄ±sÄ±nÄ±z.

â– Oturma odalarÄ±nÄ± Ä±sÄ±tmayla birlikte nemlendirmeye çalÄ±ÅŸÄ±nÄ±z. Çünkü nem, sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± daha çok hissetmenizi saÄŸlar. AyrÄ±ca üst solunum yollarÄ±nda sÄ±caklÄ±k nedeniyle kurumalarÄ± önler. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 13:46

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