Meclis Ã§atÄ±sÄ±nda iÅŸsizlik isyanÄ±!

Ä°ÅŸ bulamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in AKP'li Ekrem Ã‡elebi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek isteyen bir kiÅŸi, vekille gÃ¶rÃ¼ÅŸemeyince Meclis'in Ã§atÄ±sÄ±na Ã§Ä±karak intihar giriÅŸiminde bulundu.

Ä°ÅŸ bulamadÄ±ÄŸÄ± için AKP AÄŸrÄ± Milletvekili Ekrem Çelebi ile görüÅŸmeye gelen Deniz YÄ±ldÄ±rÄ±m, kendisiyle görüÅŸemeyince Meclis'in çatÄ±sÄ±na çÄ±karak intihar giriÅŸiminde bulundu. Milletvekilleri tarafÄ±ndan vazgeçirilen YÄ±ldÄ±rÄ±m, KPSS'de birinci olmasÄ±na raÄŸmen kendisine belediyede iÅŸ verilmediÄŸini iddia etti.

TBMM'nin Halkla Ä°liÅŸkiler BinasÄ±nÄ±n 5. katÄ±nda bulunan terasa çÄ±kan Deniz YÄ±ldÄ±rÄ±m adÄ±ndaki bir kiÅŸi intihar giriÅŸiminde bulundu.

AÄŸrÄ±'nÄ±n EleÅŸkirt ilçesinden geldiÄŸini söyleyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, KPSS'de birinci olduÄŸunu ama iÅŸ bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

KPSS'yi kazanmasÄ±na raÄŸmen belediyeye yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸ baÅŸvurusunun kabul edilmediÄŸini söyleyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, çatÄ±da “Biz insan deÄŸil miyiz? Böyle yaÅŸamak olur mu?” diyerek isyan etti.

FotoÄŸraf: Evrensel

AKP AÄŸrÄ± Vekili Ekrem Çelebi ile görüÅŸmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bir türlü kendisine ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± belirtilen YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± ikna etmek için milletvekilleri yanÄ±na geldi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, “Evliyim çoluÄŸum çocuÄŸum var. Bakamaz durumdayÄ±z. Kazanmama raÄŸmen bana iÅŸ vermiyorlar. Ben de buraya gelip derdimi anlatmak istedi. Ä°ntihardan baÅŸka yol bulamadÄ±m. Yetkililere ulaÅŸamadÄ±m” dedi. AKP Bingöl Milletvekili Feyzi Derdibek ve AKP AÄŸrÄ± Milletvekili Ekrem Çelebi YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± yanÄ±na gelerek ikna ettiler. (Ankara/EVRESEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 14:12

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