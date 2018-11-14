Meclis Ã§atÄ±sÄ±nda intihar giriÅŸimi

TBMM'nin Halkla Ä°liÅŸkiler BinasÄ±nÄ±n 5. katÄ±nda intihar giriÅŸiminde bulunan bir kiÅŸi milletvekillerinin Ã§abalarÄ±yla indirilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.

TBMM'nin Halkla Ä°liÅŸkiler BinasÄ±nÄ±n 5. katÄ±na çÄ±kan bir kiÅŸi intihar giriÅŸiminde bulundu. “Biz insan deÄŸil miyiz? Böyle yaÅŸamak olur mu?” diyerek isyan eden kiÅŸinin personel mi vatandaÅŸ mÄ± olduÄŸu henüz bilinmiyor.

BinanÄ±n etrafÄ±nda toplanan insanlar ne olduÄŸunu anlamaya çalÄ±ÅŸÄ±rken olay yerine itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri geldi.

FotoÄŸraf: Evrensel

ÅžahsÄ±n aÅŸaÄŸÄ±ya atlamasÄ±na karÅŸÄ± branda gerilerek önlem alÄ±nÄ±rken, bazÄ± milletvekillerinin de vazgeçirmek için giriÅŸimde bulunduÄŸu belirtiliyor.(Ankara/EVRESEL)

AyrÄ±ntÄ±lar geliyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 13:32

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