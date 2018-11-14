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FotoÄŸraf: Evrensel
Meclis Ã§atÄ±sÄ±nda intihar giriÅŸimi
14 KasÄ±m 2018 13:16
TBMM'nin Halkla Ä°liÅŸkiler BinasÄ±nÄ±n 5. katÄ±nda intihar giriÅŸiminde bulunan bir kiÅŸi milletvekillerinin Ã§abalarÄ±yla indirilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.
TBMM'nin Halkla Ä°liÅŸkiler BinasÄ±nÄ±n 5. katÄ±na çÄ±kan bir kiÅŸi intihar giriÅŸiminde bulundu. “Biz insan deÄŸil miyiz? Böyle yaÅŸamak olur mu?” diyerek isyan eden kiÅŸinin personel mi vatandaÅŸ mÄ± olduÄŸu henüz bilinmiyor.
BinanÄ±n etrafÄ±nda toplanan insanlar ne olduÄŸunu anlamaya çalÄ±ÅŸÄ±rken olay yerine itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri geldi.
ÅžahsÄ±n aÅŸaÄŸÄ±ya atlamasÄ±na karÅŸÄ± branda gerilerek önlem alÄ±nÄ±rken, bazÄ± milletvekillerinin de vazgeçirmek için giriÅŸimde bulunduÄŸu belirtiliyor.(Ankara/EVRESEL)
AyrÄ±ntÄ±lar geliyor.
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 13:32
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