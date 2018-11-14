AKP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã‡elik: Cumhur Ä°ttifakÄ± ayaktadÄ±r

AKP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã–mer Ã‡elik, AKP ile MHP arasÄ±ndaki Cumhur Ä°ttifakÄ±'nÄ±n 'yoluna devam ettiÄŸini' sÃ¶yledi.

AKP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi.

Çelik basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda AKP ile MHP arasÄ±nda seçim döneminde hayata geçirilen Cumhur Ä°ttifakÄ± için "Cumhur Ä°ttifakÄ± ayaktadÄ±r, Cumhur Ä°ttifakÄ± yoluna devam etmektedir. DiÄŸer partilerin çeÅŸitli konulardaki arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± da izliyoruz" dedi.

Çelik, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine iliÅŸkin de "Bu, üst düzey bir emir vermeden gerçekleÅŸtirilemez. Tüm dünyanÄ±n aradÄ±ÄŸÄ± cevap budur; üst düzey emri kim vermiÅŸtir?" ifadesini kullandÄ±.

AyrÄ±ntÄ±lar geliyor...

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 13:11

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