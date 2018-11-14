Biruni Ãœniversitesinde oksijen tÃ¼pÃ¼ patladÄ±, 2 kiÅŸi yaralandÄ±

Zeytinburnu'daki Biruni Ãœniversitesinin laboratuvarÄ±nda oksijen tÃ¼pÃ¼ patladÄ±, 2 kiÅŸi yaralandÄ±.

Zeytinburnu'da bulunan Biruni Üniversitesi'ndeki laboratuvarda meydana gelen patlamada 2 kiÅŸi hafif ÅŸekilde yaralandÄ±.

Olay saat 12.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üniversitenin laboratuavarÄ±nda bulunan oksijen tüpü henüz bilinmeyen bir nedenle patladÄ±. Patlama sonucu 2 kiÅŸi hafif ÅŸekilde yaralandÄ±. Ä°hbar üzerine olay yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan kiÅŸiler ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ve bomba uzmanÄ± polisler patlamanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± noktada incelemelerde bulundu. OlayÄ± anlatan bir öÄŸrenci, "EczacÄ±lÄ±k fakültesinde bulunan laboratuvarda oksijen tüpü patlamÄ±ÅŸ, hocanÄ±n suratÄ±nda da yanÄ±klar oluÅŸmuÅŸ. Hoca ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±" diye konuÅŸtu. Bir baÅŸka öÄŸrenci ise, " PatlamanÄ±n en alt kattan en üst katlara kadar sesi geldi. Biz sesi duyduk zaten o sÄ±rada aradaydÄ±k" dedi.

BÄ°RUNÄ° ÜNÄ°VERSÄ°TESÄ°NDEN AÇIKLAMA

Biruni Üniversitesi'nden yapÄ±lan açÄ±klamada "Üniversitemiz beceri laboratuvarÄ±nda küçük boy oksijen tüpü açÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda fazla gaz çÄ±kÄ±ÅŸÄ± olmuÅŸtur süreçten iki personelimiz hafif derecede etkilenmiÅŸtir.Tedbir amaçlÄ± personellerimiz hastaneye sevk edilmiÅŸtir" denildi. (Ä°stanbul/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 15:00

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