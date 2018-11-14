BatÄ±Ã§im iÅŸÃ§ileri davayÄ± kazandÄ±

Cam Keramik-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na Ã¼ye olduklarÄ± iÃ§in iÅŸten atÄ±lan 13 BatÄ±Ã§im Ã‡imento Anadolu iÅŸÃ§isi sendikal tazminat ve iÅŸe iade davalarÄ±nÄ± kazandÄ±.

Dilek OMAKLILAR

Ä°zmir

Ä°zmir’de geçtiÄŸimiz yÄ±l Cam Keramik-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±lan BatÄ±çim Çimento Anadolu fabrikasÄ±ndaki 13 iÅŸçi, sendikal tazminat ve iÅŸe iade davalarÄ±nÄ± kazandÄ±.

DÄ°SK’e baÄŸlÄ± Cam Keramik-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olduklarÄ± için Bornova’da yer alan BatÄ±çim Çimento Anadolu fabrikasÄ±ndan atÄ±lan 13 iÅŸçinin açtÄ±ÄŸÄ± dava sonuçlandÄ±. Mahkeme iÅŸçilerin iÅŸe iadesine ve sendikal tazminat ödenmesine hükmetti.

BatÄ±çim iÅŸçileri, “Fabrikadaki arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± iÅŸverene, onun sendikasÄ± Çimse-Ä°ÅŸ'in zulmüne karÅŸÄ± tekrar mücadeleye ve sendikalarÄ± Cam Keramik-Ä°ÅŸ’te örgütlenmeye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz” dedi.

MÜCADELE ÇAÄžRISI

Cam Keramik-Ä°ÅŸ Merkez Yönetici Hasan Çavdar ise konuya iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± söyledi: “GeçtiÄŸimiz yÄ±llarda iÅŸçilerin taleplerini karÅŸÄ±lamaktan kaçan iÅŸveren ve yandaÅŸ sendikasÄ±, iÅŸçiler ve hukuk karÅŸÄ±sÄ±nda bir kez daha kaybetmiÅŸ oldu. Bizler hem BatÄ±çim’de çalÄ±ÅŸan hem de diÄŸer fabrikalarda çalÄ±ÅŸan iÅŸçi kardeÅŸlerimizi sendikamÄ±z Cam Keramik-Ä°ÅŸ’e üye olmaya ve mücadeleye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz. AnayasanÄ±n iÅŸçilere tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± sendikal haklarÄ± engelleyen iÅŸveren ve temsilcilerine karÅŸÄ± mücadeleyi sürdüreceÄŸiz. Sendika hakkÄ±nÄ± engelleyen antidemokratik barajlarÄ± mücadele eden iÅŸçi kardeÅŸlerimizle yÄ±kacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± ve kazanacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bu dava sonunda da bir kez daha görmüÅŸ olduk. AyrÄ±ca ÅŸu an fabrika önünde direniÅŸte olan TARÄ°Åž iÅŸçilerinin mücadelesini de destekliyoruz” dedi.

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