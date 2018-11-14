TARÄ°Åž direniÅŸinin 8'inci gÃ¼nÃ¼nde BatÄ±Ã§im iÅŸÃ§ilerinden ziyaret

GÄ±da-Ä°ÅŸ sendikasÄ±na Ã¼ye olduklarÄ± iÃ§in Ä°zmir TARÄ°Åž fabrikasÄ±ndan atÄ±lan ve direniÅŸe geÃ§en iÅŸÃ§ilerin mÃ¼cadelesi 7. gÃ¼nÃ¼ geride bÄ±raktÄ±.

DÄ°SK/GÄ±da-Ä°ÅŸ sendikasÄ±na üye olduklarÄ± için TARÄ°Åž Zeytin ve ZeytinyaÄŸÄ± fabrikasÄ±ndaki iÅŸinden atÄ±lan 7 iÅŸçi, iÅŸe geri dönmek için fabrika önünde baÅŸlattÄ±klarÄ± direniÅŸi sürdürüyor. DireniÅŸ sürerken içeride çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler de fabrika yönetiminin baskÄ±larÄ±na karÅŸÄ± mücadele ediyor.

TARÄ°Åž fabrikasÄ±nda GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olduklarÄ± için atÄ±lan 7 iÅŸçinin fabrika önünde baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± direniÅŸ 7. günü geride bÄ±raktÄ±. Ä°ÅŸe geri dönmeyi ve sendikanÄ±n tanÄ±nmasÄ±nÄ± isteyen iÅŸçiler, sabah akÅŸam fabrikadaki iÅŸçilere sesleniyor.

‘MÜCADELEYÄ° BÜYÜTMEYE KARARLIYIZ’

Ä°ÅŸten atÄ±lan iÅŸçilerden Cem Güdücü, “Ä°çerideki arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z mücadele ettiÄŸi sürece kapÄ± önündeki mücadelemizi sürdürmeye ve büyütmeye kararlÄ±yÄ±z” dedi. Güdücü, fabrikadaki iÅŸçilerin baskÄ±yÄ± kÄ±rmaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, “Ä°ÅŸverenin baskÄ±larÄ±na raÄŸmen iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z zorla imzalatÄ±lmaya çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan dilekçeleri imzalamadÄ±lar. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n emniyetteki ifadesini deÄŸiÅŸtirmesini isteyen iÅŸveren temsilcilerinin, deÄŸiÅŸtirmeyenler hakkÄ±nda suç duyurusu ve iÅŸten atma tehditlerine raÄŸmen iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z savunma yazmadÄ±lar. BaskÄ±lara raÄŸmen iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z mücadeleyi sürdüyor” diye konuÅŸtu.

BATIÇÄ°M Ä°ÅžÇÄ°SÄ°NDEN DAYANIÅžMA ZÄ°YARETÄ°

BatÄ±çim iÅŸçileri, direniÅŸteki TARÄ°Åž iÅŸçilerine dayanÄ±ÅŸma ziyaretinde bulundu. BatÄ±çim iÅŸçileri, “Biz BatÄ±çim’de direnmeye devam ettik ve çÄ±kÄ±ÅŸlar da durdu. Bugün karar verildi, iÅŸe iade davasÄ±nÄ± kazandÄ±k. Ä°ÅŸten çÄ±karÄ±lan iÅŸçilere içerideki iÅŸçilerin desteÄŸi çok önemli. Biz bu tecrübeyi yaÅŸadÄ±k, bizim yanÄ±mÄ±za gelen arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± da tehdit ettiler ama bu iÅŸverenin isteÄŸidir. Önemli olan birlikteliÄŸi bozmamak” dedi.

BatÄ±Ã§im iÅŸÃ§ileri davayÄ± kazandÄ±

TARÄ°Åž Ä°ÅžÇÄ°SÄ°NDEN FLORMAR Ä°ÅžÇÄ°SÄ°NE DAYANIÅžMA MESAJI

DireniÅŸlerinde 7'nci günü geride bÄ±rakan TARÄ°Åž iÅŸçileri, kendileri gibi sendikalaÅŸtÄ±klarÄ± için iÅŸten atÄ±lan ve 6 aydÄ±r direniÅŸte olan Gebze Flormar iÅŸçilerine dayanÄ±ÅŸma mesajÄ± gönderdi. "Flormar direniÅŸinin 183'üncü gününde, biz TARÄ°Åž direniÅŸçileri olarak onlarÄ± Ä°zmir'den selamlÄ±yoruz" diyen TARÄ°Åž iÅŸçileri, "Flormar iÅŸçisi yalnÄ±z deÄŸildir" sloganÄ± attÄ±.

(Ä°zmir/EVRENSEL)

Flormar iÅŸÃ§ileri: TÃ¼m iÅŸÃ§ilere ve kadÄ±nlara cesaret vermek istiyoruz

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 13:41

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