Buldan'dan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu-Ahmet TÃ¼rk gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi deÄŸerlendirmesi

HDP il eÅŸ baÅŸkanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Pervin Buldan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu-Ahmet TÃ¼rk gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin tesadÃ¼fen yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â belirtti.

Buldan, HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sezai Temelli ile partisinin genel merkezinde düzenlenen il eÅŸ baÅŸkanlarÄ± toplantÄ±sÄ±na katÄ±ldÄ±. Gazetecilerin sorusu üzerine, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile eski HDP Milletvekili Ahmet Türk arasÄ±nda yapÄ±lan görüÅŸmeyi deÄŸerlendiren Buldan, görüÅŸmenin tesadüfen yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

BULDAN: BU TÜR GÖRÜÅžMELERÄ° SAKINCA GÖRMÜYORUZ

AA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Buldan görüÅŸmenin, partisinin karar mekanizmasÄ±nda alÄ±nan bir karar doÄŸrultusunda yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, "Tesadüfi bile olsa Ahmet Türk gibi isimlerin bu tür görüÅŸmeleri yapmasÄ±nda bir sakÄ±nca görmediÄŸimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Fakat esas görüÅŸmeler, karar mekanizmalarÄ±mÄ±zda alacaÄŸÄ±mÄ±z kararlar ve halkÄ±mÄ±zla yapacaÄŸÄ±mÄ±z görüÅŸmeler doÄŸrultusunda olan görüÅŸmelerdir." diye konuÅŸtu.

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Yerel seçimlerde CHP ile yapÄ±lacak olasÄ± bir ittifakÄ± da deÄŸerlendiren Buldan, "Yerellerde yapÄ±lacak olan görüÅŸmelerin önemli olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Merkezi anlamda alÄ±nmÄ±ÅŸ bir karar ve görüÅŸme yok bu aÅŸamaya kadar. Bundan sonrasÄ± açÄ±sÄ±ndan yereller baÅŸta olmak üzere merkezi görüÅŸmelerde de böyle bir teklif gelirse barÄ±ÅŸ, demokrasi ve özgürlükler açÄ±sÄ±ndan kapÄ±mÄ±zÄ±n açÄ±k olduÄŸunu ifade edebiliriz." dedi.

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ToplantÄ±da konuÅŸan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sezai Temelli ise yerel seçimlere 4 buçuk ay kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve parti olarak yoÄŸun bir çalÄ±ÅŸma içerisine gireceklerinin altÄ±nÄ± çizdi. Ä°l eÅŸbaÅŸkanlarÄ±na seslenen Temelli, “YoÄŸun bir faaliyet yürüteceÄŸiz. Bunun için bu süreyi iyi planlamak durumundayÄ±z. KarÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z durum sadece yerel seçim planlamasÄ± deÄŸil, faÅŸizmden kurtulma mücadelesidir” dedi.

TEMELLÄ°: LEYLA GÜVEN ÖNEMLÄ° BÄ°R ADIM ATTI

Tutuklu DTK EÅŸbaÅŸkanÄ± ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in açlÄ±k grevi üzerine konuÅŸan Temelli, “Türkiye halklarÄ±nÄ± bir mücadeleye ve Türkiye'yi tecritten kurtulmaya davet etmektedir. Türkiye'de soruna el atsanÄ±z orada bu ceberut iktidarÄ±n nasÄ±l bir talan siyaseti yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmeniz mümkün. 100 günlük icraatlarÄ±ndan sonra yeni bir 100 gün program açÄ±klayacaÄŸÄ±nÄ± söylediler. Bu 100 günde baÅŸarÄ± olarak gösterdikleri iki baÅŸlÄ±k var. YaptÄ±klarÄ± tanklar, denize indirdikleri gemiler; yani savaÅŸtÄ±r. AKP döneminde 113 cezaevi yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve yeni dönemde 40 yeni cezaevi planlamÄ±ÅŸ” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

'KAYYIMLARI TARÄ°HÄ°N ÇÖPLÜÄžÜNE ATACAÄžIZ'

Temelli, “Yerel seçimlerde büyük bir demokrasi mücadelesi baÅŸlatmak istiyoruz. 24 Haziran'da anayasal diktatörlüÄŸün önüne geçtik. ÇaÄŸrÄ±mÄ±z tüm muhalefetedir. HalkÄ±mÄ±zÄ±n yol göstericiliÄŸi bizim için rehberdir. 4 buçuk ay gibi bir süremiz var. Tüm parti teÅŸkilatÄ±mÄ±z bu süreyi en iyi ÅŸekilde deÄŸerlendireceÄŸi konusunda hiç ÅŸüphemiz yok. 7/24 çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z ve kayyumlarÄ± tarihin çöplüÄŸüne süpürüp atacaÄŸÄ±z.” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 13:01

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