DemirtaÅŸ: Bir evim var ama daire, saray deÄŸil

Selahattin DemirtaÅŸâ€™Ä±n 2015'te yaptÄ±ÄŸÄ± bir konuÅŸmadan dolayÄ± yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada gÃ¶revsizlik kararÄ± verildi.

Tutuklu bulunan eski HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n, eski BaÅŸbakan Ahmet DavutoÄŸlu'ya hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, suçun basÄ±n yoluyla iÅŸlenmiÅŸ olmasÄ± gerekçesiyle görevsizlik kararÄ± verildi.

Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n, eski BaÅŸbakan Ahmet DavutoÄŸlu'ya hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava, YargÄ±tay'Ä±n DiyarbakÄ±r ve Ankara'daki davalarÄ± birleÅŸtirerek göndermesi üzerine bugün Ä°stanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde duruÅŸma görüldü.

Edirne F Tipi KapalÄ± Cezaevi’nde tutuklu bulunan DemirtaÅŸ, duruÅŸmaya SEGBÄ°S aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla katÄ±ldÄ±.

‘EVÄ°M DAÄ°RE, SARAY DEÄžÄ°L’

Hakimin "Üzerinize kayÄ±tlÄ± mal varlÄ±ÄŸÄ± var mÄ±?" sorusuna DemirtaÅŸ, "Evet, bir evim var" diye cevap verdi. Hakimin "NasÄ±l bir ev? Daire mi?" diye soruyu yeniden sormasÄ± üzerine DemirtaÅŸ, "Evet, daire. Saray deÄŸil" diye yanÄ±t verdi.

DiyarbakÄ±r Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Milletvekili Leyla Güven'in açlÄ±k grevini de hatÄ±rlatan DemirtaÅŸ, savunmasÄ±nda YargÄ±tay dahil olmak üzere her aÅŸamada politik kaygÄ±larla karar verildiÄŸini söyledi.

‘ERCAN KANAR’DAN HAKÄ°ME: BU DAVADAN ÇEKÄ°LMENÄ°Z GEREKÄ°R’

DuruÅŸmada söz alan DemirtaÅŸ'Ä±n avukatlarÄ±ndan Ercan Kanar "1,5 yÄ±l önce biz bu mahkemeyi reddetmiÅŸtik. Reddi hakim talebimiz reddedilmiÅŸti. Oturumu kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ±z sÄ±rada, 'Bu davaya bakmaya çok da hevesli deÄŸilim' demiÅŸtiniz. Bu nedenle bu davadan çekilmeniz gerektiÄŸini düÅŸünüyoruz" dedi. Hakim bu talebi reddetti.

GÖREVSÄ°ZLÄ°K KARARI VERÄ°LDÄ°

Daha sonra kararÄ±nÄ± açÄ±klayan hakim, sanÄ±k DemirtaÅŸ tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamanÄ±n 8 Eylül 2015'te ajanslarda haber yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, basÄ±n yoluyla iÅŸlenen suçlara bakma yetkisinin Ä°stanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde olduÄŸunu belirterek görevsizlik kararÄ± verdi.

Ancak sanÄ±k avukatlarÄ±, görevsizlik kararÄ±nÄ±n usul ve yasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸunu belirterek karara itiraz ettiklerini belirttiler.

DURUÅžMAYI Ä°ZLEMEYE GELENLER SALONA SIÄžMADI

DuruÅŸmaya, Antep Milletvekili Mahmut ToÄŸrul, Ä°stanbul Milletvekili DilÅŸat Canbaz, Ä°stanbul Milletvekili Ali KenanoÄŸlu da katÄ±ldÄ±. Çok sayÄ±da kiÅŸi duruÅŸmayÄ± izlemek üzere adliyedeydi. DuruÅŸma salonunun küçük olmasÄ± nedeniyle salona giremeyenler adliye koridorlarÄ±nda bekledi. "Selo BaÅŸkan", "Siyasi tutsaklar onurumuzdur" sloganlarÄ± atan kitle alkÄ±ÅŸlarla adliyeden ayrÄ±ldÄ±. (Ä°stanbul/DHA)

FotoÄŸraf: DHA

DemirtaÅŸ: Ben deÄŸil DavutoÄŸlu yargÄ±lansÄ±n

DemirtaÅŸ: AsÄ±l yargÄ±lanmasÄ± gereken DavutoÄŸlu ve hÃ¼kÃ¼metidir

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 13:58

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