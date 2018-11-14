Mahallelerinde baz istasyonu istemeyen yurttaÅŸlar eylem yaptÄ±

Ä°stanbul Pendik'te, mahallelerinde bulunan parka baz istasyonu kurulmasÄ±nÄ± istemeyen yurttaÅŸlar "SaÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸam istiyoruz" diyerek eylem yaptÄ±, baz istasyonunun kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

Pendik Sülüntepe Mahallesi'nde bulunan Vildan Sokak ParkÄ±'na baz istasyonu kurulmasÄ±nÄ± istemeyen yurttaÅŸlar parkta toplanarak belediyenin tutumuna tepki gösterdi. Mahallede yaÅŸayanlar, ellerinde "Sülüntepe sessiz kalmayacak", "Radyasyona hayÄ±r", "YaÅŸam alanÄ±ma dokunma" ve "Ölüm istasyonu" yazÄ±lÄ± dövizlerle parka gelerek "Baz istasyonu istemiyoruz" dedi.

FotoÄŸraf: Cengiz Çoban/DHA

DHA'da yer alan habere göre, Sülüntepe Mahallesi'nde yaÅŸayanlar, Vildan Sokak ParkÄ±'na dikilen yaklaÅŸÄ±k 10 metrelik direkteki reklam panosunun içine baz istasyonu konulduÄŸunu belirtti. Parkta toplanarak açÄ±klama yapan yurttaÅŸlar, "2 hafta önce MOBESE kamerasÄ± ve Ä±ÅŸÄ±klandÄ±rma kurulacaÄŸÄ± gerekçesiyle bu direÄŸi diktiler fakat buraya baz istasyonu kuruyorlar. Bunu fark etmemiz sonucunda harekete geçtik, baz istasyonunun kurulmamasÄ± için mahallede 1000'e yakÄ±n imza topladÄ±k. Belediye ve yerel yönetim sorumlularÄ± ile görüÅŸmeler saÄŸlandÄ± fakat olumlu bir cevap alamadÄ±k. ÇocuklarÄ±n en yakÄ±n yaÅŸam alanÄ±na baz istasyonunun kurulmasÄ±nÄ±n tehlikeli olduÄŸunu söyledik ama bunu dikkate almadÄ±lar. Biz de bu durumdan kaygÄ±lÄ±yÄ±z. ÇocuklarÄ±mÄ±z parka giremiyor, baz istasyonunun korkusundan kimse çocuÄŸunu parka gönderemiyor. Åžu anda istasyon aktif hale getirilmemiÅŸ ama biz bu direÄŸin burada olmasÄ±ndan kaygÄ±lÄ±yÄ±z. Bu direk buradan kalkÄ±ncaya kadar eylemimizi sürdürmeyi düÅŸünüyoruz" dedi.

FotoÄŸraf: Cengiz Çoban/DHA

FotoÄŸraf: Cengiz Çoban/DHA

(HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 12:26

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