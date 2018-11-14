Cinsel istismarla suÃ§lanan imamÄ±n tahliyesine tepki

Adana'da 15 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸunu istismar ettiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼len imam tahliye edildi. Karara tepki gÃ¶steren E.S 'Adalet istiyorum' dedi.

Adana'da camide, Kuran eÄŸitimi verdiÄŸi 15 yaÅŸÄ±ndaki E.S. isimli kÄ±z çocuÄŸuna cinsel istismarda bulunduÄŸu iddiasÄ±yla 'çocuÄŸun nitelikli cinsel istismarÄ±' ve 'kiÅŸiyi hürriyetinden yoksun kÄ±lma' suçlamalarÄ±yla tutuklu yargÄ±lanan imam M.D. (56) tahliye edildi. E.S., "ÇocukluÄŸumu gençliÄŸimi mahvetti. GeleceÄŸimi de mahvetsin istemiyorum" diyerek karara tepki gösterdi.

E.S., 2017 tarihinde okulun rehberlik öÄŸretmenine 12 yaÅŸÄ±ndayken Adana'daki bir camide Kuran eÄŸitimi veren imam M.D.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduÄŸunu anlattÄ±. Ä°ddia üzerine imam M.D. tutuklanÄ±p, hakkÄ±nda Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±.

DHA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Tarsus AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede, E.S'nin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± cinsel istismar yer alÄ±rken, imam M.D.'nin istismarÄ± anlatmamasÄ± için E.S'yi tehdit ettiÄŸi de belirtildi. Adli TÄ±p raporunda istismar bulgularÄ±nÄ±n yer almasÄ±na raÄŸmen 8 ay sonra mahkeme heyeti, M.D'nin tahliyesine karar verdi.

'ADALET Ä°STÄ°YORUM'

Ä°stismara uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten E.S. ile annesi A.S., tahliye kararÄ±na tepki gösterdi. E.S "ÇocukluÄŸumu, gençliÄŸimi mahvetti bu adam, artÄ±k geleceÄŸimi de mahvetsin istemiyorum. Ülkenin üst düzey yöneticileri yargÄ± sürecini hÄ±zlandÄ±rsÄ±n. YargÄ±nÄ±n isabetsiz kararlarÄ±nÄ± istemiyorum. Okulumda derslerim düÅŸtü, psikolojim bozuldu. Ben sadece adalet istiyorum." dedi. (HABER MERKEZÄ°)

www.evrensel.net