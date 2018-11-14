MEB, 'Ã–ÄŸrenci AndÄ±' dilekÃ§esiyle ilgili 3 kiÅŸiyi gÃ¶revden aldÄ±

MEB, 'Ã–ÄŸrenci AndÄ±'na iliÅŸkin DanÄ±ÅŸtaya sunulan temyiz dilekÃ§esiyle ilgili Hukuk Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ ve iki avukatÄ± gÃ¶revden aldÄ±.

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± (MEB), "ÖÄŸrenci AndÄ±"na iliÅŸkin DanÄ±ÅŸtaya sunulan temyiz dilekçesi metninde kusuru bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ve iki avukatÄ± görevden aldÄ±.

MEB, "ÖÄŸrenci AndÄ±"na iliÅŸkin DanÄ±ÅŸtaya sunulan temyiz dilekçesiyle ilgili gerekli düzeltici açÄ±klamalarÄ± "ek beyan" ÅŸeklinde mahkemeye sunacak.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli'nin itiraz dilekçesindeki "Türk milleti, bilincine en geç ulaÅŸan topluluktur" sözüne gösterdiÄŸi tepkinin haklÄ± olduÄŸunu söyleyen AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ilgili bölümün çÄ±karÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 12:14

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