Ã‡in'de iÅŸÃ§i haklarÄ± iÃ§in mÃ¼cadele eden Ã¶ÄŸrenciler alÄ±konuluyor

Ã‡in'de aÄŸustos ayÄ±ndan bu yana iÅŸÃ§i haklarÄ± iÃ§in eylemlere katÄ±lan ve kendini Marksist olarak tanÄ±mlayan 10 Ã¶ÄŸrencinin alÄ±konulduÄŸu belirtildi.

Çin'in önde gelen üniversitelerinde aÄŸustos ayÄ±ndan beri iÅŸçi haklarÄ± için eylemlere katÄ±lan en az 10 öÄŸrencinin alÄ±konulduÄŸu belirtildi.

The Guardian'Ä±n haberine göre bir iÅŸçi haklarÄ± grubu, en az beÅŸ ÅŸehirde öÄŸrencilerin, kimliÄŸi bilinmeyen kiÅŸiler tarafÄ±ndan kaçÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±; bazÄ±larÄ±nÄ±n arabalara konulmadan önce dövüldüÄŸünü öne sürdü.

Aktivistlerden Zhang Shengye'nin Çin'in önde gelen üniversitelerinden Pekin Üniversitesi kampüsünde alÄ±konulduÄŸu belirtilirken Pekin, Guangzhou, Åžanghay, Åženzen ve Wuhan'daki öÄŸrencilerin akÄ±beti henüz bilinmiyor. Görgü tanÄ±klarÄ±ndan biri, AFP'ye yaptÄ±ÄŸÄ± yorumda "Ona sertçe vurdular ve kontrol altÄ±na aldÄ±lar" dedi.

Pekin Üniversitesi'nden kaçÄ±rÄ±lan Zhang'Ä±n, daha önce kaybolan öÄŸrencilerle ilgili araÅŸtÄ±rma yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

ÖÄŸrencilerin kendilerini Marksist ve Maoist olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Üniversitelerin öÄŸrencilerin ortadan kaybolmasÄ±na sessiz kalmasÄ± ise eleÅŸtiriliyor.

Haberde, Hong Kong'daki UluslararasÄ± Af Örgütü'nden araÅŸtÄ±rmacÄ± Patrick Poon, "Marksizm çalÄ±ÅŸan ve Marksizme inanan öÄŸrencilerin, Çin hükümeti tarafÄ±ndan Marksizmin özünde yatan iÅŸçi haklarÄ±nÄ± savunduÄŸu için içeri alÄ±nmasÄ± çok ironik" yorumunda bulundu. Poon, öÄŸrencilerin ifade hürriyetlerini kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve serbest kalmalarÄ± gerektiÄŸini söyledi.

BAÅžKA KAYIPLAR DA VAR

BBC Türkçe'nin haberine göre haziran ayÄ±nda Çin'in güneyindeki Åženzen'deki bir fabrikada iÅŸçilerin bir sendika kurulmasÄ± için örgütlenmesi olaylarÄ±n kÄ±vÄ±lcÄ±mÄ±nÄ± yakmÄ±ÅŸtÄ±. Hükümet tarafÄ±ndan talepleri reddedilen iÅŸçilerden bazÄ±larÄ±nÄ±n temmuz ayÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, bazÄ±larÄ±nÄ±n da dayak yediÄŸi öne sürüldü.

Bunun üzerine temmuz ayÄ± itibariyle bazÄ± öÄŸrenci gruplarÄ± iÅŸçilere sahip çÄ±kmak için açÄ±k mektuplar yazdÄ± ve gösteriler düzenledi. Bu öÄŸrencilere de baskÄ± uygulandÄ±.

AÄŸustos ayÄ±nda 50 öÄŸrenci, polisin evlerine baskÄ±n düzenlemesinin ardÄ±ndan kayboldu. BaÅŸka üniversitelerden de öÄŸrencilerin kaybolduÄŸuna dair haberler gelmiÅŸti. (DIÅž HABERLER)

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