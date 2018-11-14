DHA, 20 yÄ±llÄ±k muhabiri Ferit Aslanâ€™la yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±

DemirÃ¶ren Medyaâ€™da bir ayrÄ±lÄ±k daha yaÅŸandÄ±. DHA, DiyarbakÄ±r muhabiri Ferit Aslanâ€™Ä±n gÃ¶revine son verdi.

ZeliÅŸ IRMAK

Ä°stanbul

Demirören Haber AjansÄ± (DHA), kuruluÅŸundan bu yana kurumda görev yapan Ferit Aslan’la yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±. Aslan, ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Haber Koordinatörü Serdar Savran tarafÄ±ndan bir veda plaketi aldÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÄ±yla ‘Veda zamanÄ±’ diyerek duyurdu. Aslan paylaÅŸÄ±mÄ±nda “4 yÄ±lÄ± Kanal D olmak üzere 20 yÄ±l 4 aydÄ±r görev yaptÄ±ÄŸÄ±m DHA ile yollarÄ±mÄ±zÄ± ayÄ±rdÄ±k. Her iki taraf için de hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum” ifadelerini kullandÄ±.

Telefonla görüÅŸtüÄŸümüz Ferit Aslan, “Yeni bir yapÄ±lanma sürecine girildi. Bizim de burada yer alamayacaÄŸÄ±mÄ±z söylendi. Oturduk, konuÅŸtuk ve karara baÄŸladÄ±k. 20 yÄ±l DHA’da çalÄ±ÅŸtÄ±m. 18 yÄ±lÄ±nÄ± muhabir olarak geçirdim. Son iki yÄ±ldÄ±r yöneticilik de yaptÄ±m. Bu kadar uzun yÄ±llar içerisinde, insan çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yer ile özdeÅŸleÅŸiyor. AjansÄ±n bu yerlere gelmesinde DiyarbakÄ±r büronun etkisi büyük. AnlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±m yeni bir yer yok. Bunca yÄ±ldan sonra da baÅŸka bir meslek yapabilmemiz mümkün deÄŸil. Ancak uzun yÄ±llar yoÄŸun çalÄ±ÅŸtÄ±k. Pek çok zaman izin yapamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z günler oldu. Bu yüzden ÅŸimdilik çocuklarÄ±ma ve aileme zaman ayÄ±rmak istiyorum” dedi.

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