BakanlÄ±k aÃ§Ä±kladÄ±: 3 bin 13 Ã§ocuk cezaevinde!

CHP'li Antmen'in cezaevleri ile ilgili sorusuna yanÄ±t veren CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, cezaevinde 3 bin 13 Ã§ocuÄŸun olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’in cezaevleri ile ilgili sorularÄ±na cevap veren CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, Türkiye’de cezaevlerinde toplam 259 bin 327 kiÅŸinin bulunduÄŸunu açÄ±kladÄ±. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim Merkezince verilen yanÄ±tta bu sayÄ±nÄ±n 246 bin 69’unun erkek, 10 bin 245’inin ise kadÄ±n olduÄŸu belirtildi.

YanÄ±tta cezaevlerindeki çocuk sayÄ±sÄ±na da yer verildi. 3 bin 13 çocuÄŸun bulunduÄŸu belirtilen cezaevlerinde hükümlü sayÄ±sÄ± 201 bin 120, tutuklu sayÄ±sÄ± da 58 bin 207 olarak açÄ±klandÄ±. CHP’li vekilin sorularÄ±na yanÄ±t veren Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± ise Türkiye’deki cezaevlerinin kapasitesinin 211 bin 766 olduÄŸunu belirtti.

Gelen yanÄ±tta, Türkiye'de toplamda 385 ceza infaz kurumunun bulunduÄŸu açÄ±klanÄ±rken, 132 adet yeni cezaevinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da ifade edildi. Mahkum ve tutuklulardan 52 bininin uyuÅŸturucu, 44 binin terör, 33 binin hÄ±rsÄ±zlÄ±k, 26 bininin adam öldürme, 22 binin yaÄŸma, 25 binin yaralama ve yaklaÅŸÄ±k 20 bin kiÅŸinin de cinsel suçlardan cezaevlerinde olduÄŸu kaydedildi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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