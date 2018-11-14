UÄŸur IÅŸÄ±lak'a 'Meram Geldim' programÄ± iÃ§in 1 milyon Ã¶dendi

Eski AKP Milletvekili UÄŸur IÅŸÄ±lak'Ä±n, 2012 yÄ±lÄ±nda Ramazan ayÄ±nda sunduÄŸu, 'Meram'a Geldim' adlÄ± programdan 1 milyon 200 bin TL kazandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

AKP'li Meram Belediyesi tarafÄ±ndan düzenlenen Ramazan programÄ±nÄ± sunan Eski AKP Milletvekili UÄŸur IÅŸÄ±lak'a AKP'li Meram Belediyesi'nin iÅŸtiraki olan PelitaÅŸ ÅŸirketi tarafÄ±ndan 1 milyon 200 bin TL ödendiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±.

Odatv'nin haberine göre UÄŸur IÅŸÄ±lak, Konya'nÄ±n Meram ilçesinde, AKP'li Meram Belediyesi tarafÄ±ndan düzenlenen 30 günlük Ramazan programÄ± sunmuÅŸtu. UÄŸur IÅŸÄ±lak'Ä±n sunduÄŸu Ramazan programÄ± "Meram'a Geldim" adlÄ± programdan, CumhurbaÅŸkanÄ± DanÄ±ÅŸmanÄ± YiÄŸit Bulut'un o dönem genel yayÄ±n yönetmeni olduÄŸu Kanal 24'te canlÄ± olarak yayÄ±nlanmÄ±ÅŸtÄ±.

Odatv'nin edindiÄŸi bilgiye göre, AKP'li Meram Belediyesi'nin iÅŸtiraki olan PelitaÅŸ ÅŸirketi tarafÄ±ndan UÄŸur IÅŸÄ±lak'a, 6 yÄ±l önce düzenlediÄŸi Ramazan programÄ± için 1 milyon 200 bin TL ödedi. (HABER MERKEZÄ°)

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