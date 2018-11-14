AldatÄ±lma bahanesiyle eÅŸini yaraladÄ±

Adana'da, Fuat K. kendisini aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek, N. K.'yi bÄ±Ã§akla yaraladÄ±. Yaralanan N. K. tedaviye alÄ±ndÄ±. Fuat K. tutuklandÄ±.

Olay, Adana SarÄ±çam ilçesi Buruk Mahallesi'nde meydana geldi. Ä°ÅŸten eve gelen Fuat K. "Beni aldatÄ±yorsun" dediÄŸi N. K. ile tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. TartÄ±ÅŸma devam ederken Fuat K., N.K.’yi bÄ±çakla yaraladÄ±. ZanlÄ±, N.K.’yi yaralÄ± halde evde bÄ±rakarak kaçtÄ±.Bu sÄ±rada sesleri duyan komÅŸular polisi ve saÄŸlÄ±k ekiplerini aradÄ±. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralÄ± kadÄ±nÄ± hastaneye kaldÄ±rdÄ±. Fuat K. yakalandÄ±. Sorgusunda ise suçunu kabul etti.

Fuat K. çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanÄ±rken, N. K., tedavisinin ardÄ±ndan taburcu edildi. (DHA)

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