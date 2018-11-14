ABD'den Suudi Arabistan Prensi Selman'Ä± 'koruma' sinyali

Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili ses kaydÄ±na iliÅŸkin konuÅŸan Beyaz Saray DanÄ±ÅŸmanÄ±, kayÄ±tlarÄ±n Suudi Prens Selman'Ä± iÅŸaret etmediÄŸiniÂ savundu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik DanÄ±ÅŸmanÄ± John Bolton, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesiyle ilgili kayÄ±tlarÄ±n Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'Ä±n dahlini iÅŸaret etmediÄŸini savundu.

33. GüneydoÄŸu Asya Uluslar BirliÄŸi (ASEAN) Zirvesi için Singapur'da bulunan Bolton, burada gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, kayÄ±tlarÄ± dinleyenlerin, iÅŸin içinde Suudi Veliaht Prensi olduÄŸu sonucuna varmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü.

Bolton, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürüldüÄŸü 2 Ekim'de Ä°stanbul'daki Suudi BaÅŸkonsolosluÄŸunda neler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±yla ilgili gerçeÄŸi öÄŸrenmek istediÄŸini belirterek, "KaydÄ± kendim dinlemedim, ancak dinleyenlerin deÄŸerlendirmesi, herhangi bir suretle, cinayetle Veliaht Prensi iliÅŸkilendirmiyor" diye konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesi ile ilgili 10 KasÄ±m'da yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, kayÄ±tlarÄ±n, konuÅŸmalarÄ±n, Suudi Arabistan, ABD, Almanya, Fransa ve Ä°ngiltere'ye dinlettirildiÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri: BakanÄ±n 'KaÅŸÄ±kÃ§Ä± tapesi' sÃ¶zleri yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±ldÄ±

Amerikan The New York Times (NYT) gazetesi, KaÅŸÄ±kçÄ± suikasti için Türkiye'ye gelen 15 kiÅŸiden birinin cinayetten kÄ±sa süre sonra yaptÄ±ÄŸÄ± telefon görüÅŸmesinde, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'Ä± kastederek, "Patronunuza söyleyin, adamlar iÅŸlerini bitirdi" dediÄŸi iddiasÄ±na yer vermiÅŸti. (AA)

Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetine iliÅŸkin yeni iddia

'GÃ¶reviniz cinayet iÅŸlenirken yalnÄ±zca dinlemek midir?'

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