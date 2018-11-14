Ä°DO iÃ§ hatlarÄ±nÄ± kapatÄ±yor

Ä°DO'nun BostancÄ±-BakÄ±rkÃ¶y, BostancÄ±-KabataÅŸ/BeÅŸiktaÅŸ ve Adalar'dan oluÅŸan iÃ§ hat seferleri 1 AralÄ±k tarihinden itibaren yapÄ±lmayacak.

Ä°DO, Ä°stanbul’daki iç hat seferlerini 1 AralÄ±k’ta durdurma kararÄ± aldÄ±.

2011 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan özelleÅŸtirme ihalesi ile 861 milyon dolarlÄ±k bedelle Tepe-Akfen-Souter-Sera ortak giriÅŸim grubu tarafÄ±ndan alÄ±nan Ä°stanbul Deniz Otobüsleri A.Åž. (Ä°DO), 1 AralÄ±k 2018 tarihinden itibaren iç hat seferlerini durduruyor.

Habertürk'ün aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, Ä°DO'nun BostancÄ±-BakÄ±rköy, BostancÄ±-KabataÅŸ/BeÅŸiktaÅŸ ve Adalar'dan oluÅŸan iç hat seferleri 1 AralÄ±k tarihinden itibaren artÄ±k yapÄ±lmayacak. (HABER MERKEZÄ°)

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