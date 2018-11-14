Akit yazarÄ± TÃœYAP'Ä± hedef gÃ¶sterdi

Akit yazarÄ± Ali KarahasanoÄŸlu kÃ¶ÅŸesinde 'LGBTÄ°'ler, PKK'ya Ã¶vgÃ¼ dÃ¼zenler, ErdoÄŸan'a kÃ¼fredenler orada' diyerek TÃœYAP kitap fuarÄ±nÄ± hedef gÃ¶sterdi.

Akit yazarÄ± Ali KarahasanoÄŸlu bugünkü "Milli EÄŸitim, TÜYAP’a öÄŸrenci taÅŸÄ±mamalÄ±!" baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±nda 37. UluslararasÄ± Ä°stanbul Kitap FuarÄ±'nÄ± hedef gösterdi.

KarahasanoÄŸlu "O fuarda, LGBTÄ°’liler mi dersiniz, PKK’ya övgüler düzen sözde yazarlar mÄ± dersiniz, CumhurbaÅŸkanÄ±’na küfür edenler mi dersiniz; hepsi oradalar" ifadelerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± yazÄ±sÄ±nda homofobik, ayrÄ±mcÄ± ve nefret içerikli bir dil kullandÄ±.

"Türkiye haddinden fazla özgür bir ülke" diyen Akit yazarÄ± "BunlarÄ±n bulunduÄŸu bir fuara, niçin okul müdürlerimizin organize ettiÄŸi etkinliklerle, öÄŸrenci taÅŸÄ±yoruz?" diyerek TÜYAP fuarÄ±na öÄŸrencilerin götürülmemesi için MEB'e çaÄŸrÄ± yaptÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 09:57

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