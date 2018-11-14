MÃ¼lteciler iÃ§in TÃ¼rkiye'ye verilen 1.1 avro yardÄ±mÄ±n akÄ±beti belirsiz

Avrupa BirliÄŸi Suriyeli mÃ¼lteciler iÃ§in TÃ¼rkiyeâ€™ye gÃ¶nderdiÄŸi 3 milyar avro tutarÄ±ndaki yardÄ±mÄ±n akÄ±beti ile bilgi alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Avrupa BirliÄŸi (AB), Suriyeli mülteciler için Türkiye’ye gönderdiÄŸi 3 milyar avro tutarÄ±ndaki yardÄ±mÄ±n akÄ±betinden endiÅŸeli. AB SayÄ±ÅŸtayÄ±, 1.1 milyar avro’nun nereye harcandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bulamadÄ±.

Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre Avrupa BirliÄŸi (AB) SayÄ±ÅŸtayÄ±, AB’nin Suriyeli mülteciler için harcamak üzere Türkiye’ye gönderdiÄŸi yardÄ±mÄ±n nasÄ±l harcandÄ±ÄŸÄ±nÄ± denetledi ve denetleme sonuçlarÄ±nÄ± önceki gün yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± raporla duyurdu.

Raporda, AB’nin Türkiye ile 2016’da vardÄ±ÄŸÄ± mülteci mutabakatÄ± kapsamÄ±nda Türkiye’ye verdiÄŸi 3 milyar avro’nun Suriye krizine tam çare olamadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Raporda, “Denetlenen projeler, mültecilere yardÄ±m saÄŸladÄ±, birçoÄŸu sonuç verdi ancak bu projelerin yarÄ±sÄ± henüz beklenen sonuca ulaÅŸmadÄ±” denildi. AB SayÄ±ÅŸtayÄ± üyesi Bettina Jakobsen, Türkiye’ye verilen mülteci yardÄ±mÄ±nÄ±n 1.1 milyar avro’sunun nereye harcandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n takip edilemediÄŸini söyledi.

AB SayÄ±ÅŸtayÄ± denetçileri 458 milyon avro tutarÄ±ndaki 10 insani yardÄ±m projesini denetledi. Raporda, AB’nin Suriyeli mülteciler için tahsis ettiÄŸi yardÄ±mÄ±n kullanÄ±lmasÄ± için yapÄ±lan projelerin onda dokuzunun süresinde tamamlanamadÄ±ÄŸÄ± tespiti yapÄ±ldÄ±.

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AB SayÄ±ÅŸtayÄ± denetçilerinin denetleme için AB kurumlarÄ±, uluslararasÄ± kuruluÅŸlar, yardÄ±m dernekleri ile Türkiye’de birçok bakanlÄ±k yetkilileriyle görüÅŸmeler yaptÄ±ÄŸÄ± belirtilirken Aile ve Sosyal Politika BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n, denetçilerle bilgi paylaÅŸmayÄ± reddetikleri belirtildi.

AB SayÄ±ÅŸtayÄ± üyesi Bettina Jakobsen, Türkiye’ye verilen mülteci yardÄ±mÄ±nÄ±n 1.1 milyar avro’sunun nereye harcandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n takip edilemediÄŸine iÅŸaret ederek “ParanÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara gittiÄŸini görüyoruz ancak bu paranÄ±n tamamÄ±nÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara gittiÄŸini kesin olarak söyleyemiyoruz. Burada bir risk var” dedi.

AB SayÄ±ÅŸtayÄ±, Avrupa Komisyonu’na, hangi kurumlara ve mültecilere yardÄ±m yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± paylaÅŸmasÄ± için Türkiye’ye baskÄ± yapmasÄ± tavsiyesinde bulundu. (HABER MERKEZÄ°)

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