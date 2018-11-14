BM GÃ¼venlik Konseyi Gazze iÃ§in toplandÄ±

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Mansur: 'UluslararasÄ± barÄ±ÅŸ ve gÃ¼venliÄŸi saÄŸlama sorumluluÄŸunu yerine getirene kadar Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz'

Filistinli gruplar, önceki gün baÅŸlayan ve 7 Filistinlinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine sebep olan Ä°srail hava saldÄ±rÄ±larÄ±yla ilgili ateÅŸkes saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. BM Güvenlik Konseyi Ä°srail'in Gazze'ye saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Gazze'de ÅŸiddet ve gerginliÄŸin artmasÄ± üzerine Kuveyt ve Bolivya'nÄ±n talebi üzerine kapalÄ± oturumda acil toplandÄ±.

Fransa'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi François Delattre, toplantÄ± öncesi gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Gazze'deki durumun endiÅŸe verici olduÄŸunu ve 2014 yÄ±lÄ±ndan bu yana böyle bir ÅŸiddet olayÄ±nÄ±n görülmediÄŸini vurguladÄ±.

Fransa'nÄ±n, Hamas'Ä±n Ä°srail'deki sivilleri hedef alan roket saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Delattre, "Filistinlilere yönelik orantÄ±sÄ±z ÅŸiddet durmalÄ±. Ä°srail'in güvenliÄŸi de söz konusu olsa orantÄ±sÄ±z güç kullanÄ±mÄ± savunulamaz" ifadelerini kullandÄ±.

Taraflara gerginliÄŸin artmasÄ±ndan kaçÄ±nmalarÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Delattre, "Siviller, ölümcül yeni bir ÅŸiddet döngüsünün ilk kurbanÄ± olur ve bu olumsuz döngüye acilen son vermek gerek" diye konuÅŸtu.

Ä°srail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon ise "Birinde sivillere yönelik roket saldÄ±rÄ±sÄ± düzenleyenler, diÄŸerinde vatandaÅŸlarÄ±nÄ± koruyanlar olmak üzere iki ayrÄ± taraf olduÄŸunu" söyleyerek, Ä°srail'in her iki tarafÄ±n da itidal göstermesi gerektiÄŸi çaÄŸrÄ±larÄ±nÄ± kabul etmeyeceÄŸini söyledi.

Filistinli gruplar: Gazze'de ateÅŸkes saÄŸlandÄ±

'BM GÜVENLÄ°K KONSEYÄ°NDE BÄ°RLÄ°K YOK'

Diplomatik kaynaklar ise konseyde Gazze'deki krizinin nasÄ±l ele alÄ±nacaÄŸÄ±na dair bir birlik saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ±na dikkati çekti. Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, toplantÄ± sonrasÄ± gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, isim vermeden ABD'yi eleÅŸtirdi ve "Bir ülke yüzünden konseyin tÄ±kandÄ±ÄŸÄ±nÄ±" ifade etti.

Mansur, "BM Güvenlik Konseyinin kapÄ±sÄ±nÄ± uluslararasÄ± barÄ±ÅŸ ve güvenliÄŸi saÄŸlama sorumluluÄŸunu yerine getirene kadar çalmaya devam edeceÄŸiz" deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Kuveyt'in BM Daimi Temsilcisi Mansour el-Otaibi ise Ä°srail'in Gazze'deki saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± kÄ±nayarak, Gazze'de giderek kötüleÅŸen insani duruma dikkati çekti.

Bolivya'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Sacha Sergio Llorentty Soliz, ABD'yi eleÅŸtirerek yaklaÅŸÄ±k iki yÄ±ldÄ±r gerçek bir arabulucuya ihtiyaç duyulduÄŸunu dile getirdi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 07:48

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