FotoÄŸraf: Beyaz Saray
Trump, Suudi Arabistan BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi adayÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Suudi Arabistan BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi gÃ¶revine emekli bir asker olan John Abizaid'i aday gÃ¶sterdi.
Beyaz Saray, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Suudi Arabistan BüyükelçiliÄŸi adayÄ±nÄ±n ABD Merkez Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda uzun yÄ±llar görev yapan John Abizaid olduÄŸunu duyurdu
Beyaz Saray'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Trump'Ä±n Suudi Arabistan Büyükelçisi adayÄ±nÄ±n Abizaid olduÄŸu duyuruldu.
John Abizaid'in ABD Merkez Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda (CENTCOM) en uzun süreli görev yapmÄ±ÅŸ asker unvanÄ±nÄ± elinde bulundurduÄŸu vurgulanan açÄ±klamada, emekliliÄŸinin ardÄ±ndan bazÄ± düÅŸünce kuruluÅŸlarÄ±nda terörle mücadele alanÄ±nda danÄ±ÅŸmanlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
ABD Askeri Akademisinden mezun olan Abizaid, yüksek lisansÄ±nÄ± ise Harvard Üniversitesinde OrtadoÄŸu ÇalÄ±ÅŸmalarÄ± Bölümünde tamamladÄ±.
Abizaid'in resmen elçi olarak atanabilmesi için Senatonun onayÄ±ndan geçmesi gerekiyor. (AA)