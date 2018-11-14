Kolombiya'daki VenezuelalÄ± gÃ¶Ã§menler yeni kamplarÄ±na taÅŸÄ±nÄ±yor

Uzun sÃ¼redir BaÅŸkent Bogota'daki terminal Ã§evresinde barÄ±naklarda yaÅŸayan 300'den fazla VenezuelalÄ±nÄ±n Ã§adÄ±r kampa taÅŸÄ±nmasÄ±na baÅŸlandÄ±.

Kolombiya'nÄ±n baÅŸkenti Bogota'daki bazÄ± VenezuelalÄ± göçmenlerin, belediye tarafÄ±ndan oluÅŸturulan yeni çadÄ±r kampa taÅŸÄ±nmasÄ±na baÅŸlandÄ±.

Bogota'nÄ±n merkezindeki Salitre bölgesindeki ÅŸehirlerarasÄ± otobüs terminalinin etrafÄ±nda, park ve kaldÄ±rÄ±mlarda atÄ±k malzemelerden yapÄ±lmÄ±ÅŸ ufak barÄ±naklarda kalan 300'den fazla VenezuelalÄ± göçmen için bölgenin yakÄ±nÄ±ndaki yeÅŸil alanda belediye tarafÄ±ndan çadÄ±r kamp kuruldu.

Uzun süredir kaldÄ±klarÄ± bölgeden belediye ve güvenlik güçlerinin gözetiminde çÄ±karÄ±lan VenezuelalÄ± göçmenler, yeni kurulan çadÄ±r kampÄ±n bulunduÄŸu bölgede ise mahallede yaÅŸayan bazÄ± kiÅŸilerin tepkisiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. BazÄ± kiÅŸiler göçmenleri mahallelerinde istemediklerini belirtti.

Göçmenlerle konuÅŸan bazÄ± mahalleliler ise bölgenin, yaÄŸÄ±ÅŸ aldÄ±ÄŸÄ± dönemlerde çekilmiÅŸ fotoÄŸraflarÄ±nÄ± göstererek, belediyenin onlarÄ± uygun olmayan bir yere getirdiÄŸine ikna etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±.

Kampa gelen bazÄ± VenezuelalÄ±lar da belediyenin yeni oluÅŸturulan bölgede mutfak olacaÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸini aktardÄ±.

ÇadÄ±rlarÄ±n basit olduÄŸunu ifade eden VenezuelalÄ±lar, burada kendilerini neyin beklediÄŸini bilmediklerini belirtti.

Öte yandan eski bölgede kalan bazÄ± VenezuelalÄ±lar ise resmi iÅŸlemlerin tamamlanmasÄ±nÄ± ve araçlarÄ±n gelmesini beklemeye devam ediyor.

TaÅŸÄ±ma iÅŸlemleri sÄ±rasÄ±nda polis geniÅŸ güvenlik önlemleri alÄ±rken, belediye çalÄ±ÅŸanlarÄ± da boÅŸalan bölgelerde temizlik yapmayÄ± sürdürüyor. (AA)

www.evrensel.net