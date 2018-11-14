Hava sÄ±caklÄ±klarÄ± 6-12 derece azalacak, bazÄ± bÃ¶lgelerde saÄŸanak var

Hava sÄ±caklÄ±klarÄ± Ã¼lke genelinde azalacak, DoÄŸu Karadeniz ve GÃ¼neydoÄŸu'da saÄŸanak etkili olacak.

Meteorolojiden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre Türkiye, çarÅŸamba gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soÄŸuk havanÄ±n etkisine altÄ±na girecek. DoÄŸu Anadolu'da etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bugün Bolu dolaylarÄ±nda karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ÅŸeklinde kendini gösterecek. Hava sÄ±caklÄ±klarÄ± 6-12 derece arasÄ±nda azalacak. SoÄŸuk havayla birlikte, Karadeniz bölgesinin yüksek kesimleri, Ä°ç Anadolu’nun kuzey ve doÄŸusunun yüksekleri ile DoÄŸu Anadolu bölgesinin kuzey ve doÄŸusunda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± görülecek.

En yüksek hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n Ä°stanbul’da 9-10, Ankara’da 6-7, Ä°zmir’de 11-12, Erzurum’da 1-2, Antalya ve Adana’da 16-17 derecelere, gece en düÅŸük sÄ±caklÄ±klarÄ±n ise yurdun iç kesimlerinde 0 derece ve altÄ±na düÅŸmesi bekleniyor.

BAZI BÖLGELERDE KUVVETLÄ° SAÄžANAK ETKÄ°LÄ° OLACAK

DoÄŸu Karadeniz ve GüneydoÄŸu Anadolu'da kuvvetli saÄŸanak bekleniyor. YaÄŸÄ±ÅŸ toplamÄ±nÄ±n metrekarede 100 kilograma ulaÅŸacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

DoÄŸu Karadeniz illerinin yanÄ± sÄ±ra DiyarbakÄ±r, Mardin, ÅžÄ±rnak, Batman, Siirt, ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n ve ElazÄ±ÄŸ'Ä±n doÄŸusunda da kuvvetli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor.

BUZLANMALARA KARÅžI DÄ°KKAT

Erzurum, Bayburt ve GümüÅŸhane'de kar, Bingöl, Bitlis, MuÅŸ, Erzincan ve Dersim'in doÄŸusunda yaÄŸmur ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur bekleniyor. Buzlanma, ulaÅŸÄ±mda aksamalar ve görüÅŸ mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmalÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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