Hasanbeyli Belediye BaÅŸkanÄ± Koca'ya siyahlÄ± saldÄ±rÄ±

Hasanbeyli Belediye BaÅŸkanÄ± MHP'li Alpaslan Koca, Ã¶zel bir hastane Ã¶nÃ¼nde silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. Koca ve yanÄ±ndaki 2 kiÅŸi ameliyata alÄ±ndÄ±.

Osmaniye'de Hasanbeyli Belediye BaÅŸkanÄ± MHP'li Alpaslan Koca, özel bir hastane önünde silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. SaldÄ±rÄ±da Koca ve yanÄ±nda bulunan 2 kiÅŸi yaralandÄ±.

Olay, saat 21.45 sÄ±ralarÄ±nda Osmaniye merkeze baÄŸlÄ± Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir özel hastanenin önünde meydana geldi. Bir yakÄ±nÄ±nÄ± hastaneye getiren Alpaslan Koca, hastanenin önünde kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi ya da kiÅŸilerin silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. Koca ve yanÄ±ndaki isimleri öÄŸrenilemeyen 2 kiÅŸi, vücutlarÄ±na isabet eden kurÅŸunlarla yaralandÄ±.

Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Koca ve yanÄ±ndakilerin hemen ameliyata alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

OlayÄ±n ardÄ±ndan bölgeye özel harekat, TEM ve asayiÅŸ ekipleri sevk edildi. Bölgeyi abluka altÄ±na alan ekipler, isimleri henüz açÄ±klanmayan 10 kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±.

Olayla ilgili soruÅŸturma devam ediyor. (Osmaniye/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 22:52

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