Hasanbeyli Belediye BaÅŸkanÄ± Koca'ya silahlÄ± saldÄ±rÄ±

Hasanbeyli Belediye BaÅŸkanÄ± MHP'li Alpaslan Koca, Ã¶zel bir hastane Ã¶nÃ¼nde silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. Koca ve yanÄ±ndaki 2 kiÅŸi yaralandÄ±.

Osmaniye Hasanbeyli Ä°lçesi Hasanbeyli Belediye BaÅŸkanÄ± Alpaslan Koca ve beraberindeki iki kiÅŸi silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu yaralandÄ±.

Koca'nÄ±n yanÄ±ndaki belediye çalÄ±ÅŸanÄ± Burak BaÅŸaran ile hastane kafetaryasÄ±ndayken oÄŸlunun arkadaÅŸÄ± Murat Karakaya ve beraberindekiler arasÄ±nda silahlÄ± kavganÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.

DHA'nÄ±n haberine göre iki grup arasÄ±nda çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada BaÅŸkan Koca ve Karakaya'nÄ±n dizlerinden, BaÅŸaran'Ä±n ise vücudunun çeÅŸitli yerlerinden yaralandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Koca ve Karakaya'nÄ±n durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸunu belirten kaldÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ± hastanenin müdürü Ali DaÅŸçÄ±, BaÅŸaran'Ä±n durumunun ise aÄŸÄ±r olduÄŸunu söyledi.

Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edilen BaÅŸaran'Ä±n tedavisine burada devam edildiÄŸi bildirildi. Polisin olayla ilgili soruÅŸturmasÄ± devam ediyor.

AA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Özel hastanenin baÅŸhekimi Recep AydÄ±n, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, saldÄ±rÄ±da bacaklarÄ±ndan yaralanan Hasanbeyli Belediye BaÅŸkanÄ± Alpaslan Koca ve Murat Karakaya'nÄ±n, hastanelerinde ameliyat edildiÄŸini söyledi.

Koca ve Karakaya'nÄ±n saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸunu dile getiren AydÄ±n, "BaÅŸkanÄ±mÄ±z ile Murat Karakaya ameliyatlarÄ±nÄ± oldu. Genel durumlarÄ± iyi, hayati tehlikeleri yok. YoÄŸun bakÄ±mda tedavileri sürüyor. AkciÄŸerinden vurulan diÄŸer arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± Osmaniye Devlet Hastanesi GöÄŸüs Cerrahi Bölümüne sevk ettik." diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZi)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 07:57

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