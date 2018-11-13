Bakandan â€˜etâ€™ sorununa Ã§Ã¶zÃ¼m: Et yerine balÄ±k tÃ¼ketsek bu iÅŸ Ã§Ã¶zÃ¼lecek

TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli: Protein Ã¼retiminde eksik yok. Et yerine balÄ±k, tavuk, hindi yesek bu iÅŸ Ã§Ã¶zÃ¼lecek.

TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin toplam protein üretiminde bir eksiÄŸi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek, “Et yerine balÄ±k, tavuk, hindi, yesek bu iÅŸ çözülecek” dedi.

‘BalÄ±k Ankara'da da yenir’ festivaline katÄ±lan Pakdemirli, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmaya, “Size en büyük balÄ±kçÄ±nÄ±n selamÄ±nÄ± getirdim. O da SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan” sözleriyle baÅŸladÄ±.

Bakan Pakdemirli, et tüketimine iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Türkiye'de çok konuÅŸtuÄŸumuz bir ÅŸey var, o da et ithalatÄ±. Senelik 60-100 bin ton et ithalatÄ± yapmÄ±ÅŸÄ±z bugünlere kadar. Bugünlerde çok ihtiyacÄ±mÄ±z yok gibi görünse de hayvan sayÄ±mÄ±zda bir miktar eksiÄŸimiz var. Yoksa Türkiye'nin toplam protein üretiminde eksiÄŸi yok. Et yerine balÄ±k, tavuk, hindi, yesek bu iÅŸ çözülecek. 2002'de vatandaÅŸlar 6 kilo et yiyormuÅŸ, ÅŸu anda 15 kilo yiyor ama ÅŸunu unutmamamÄ±z lazÄ±m, iÅŸin saÄŸlÄ±k tarafÄ± da var. Eti biraz daha az yiyelim, diÄŸer taraflara doÄŸru gidelim. 40'Ä±na kadar kuzu, 40'Ä±ndan sonra kuzunun yiyeceÄŸini yiyeceksin. Diyetisyenler de bunu öneriyor. Et yerine balÄ±k tüketelim.” (AA)

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