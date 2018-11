Bakandan â€˜etâ€™ sorununa Ã§Ã¶zÃ¼m: Et yerine balÄ±k tÃ¼ketsek bu iÅŸ Ã§Ã¶zÃ¼lecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Protein üretiminde eksik yok. Et yerine balık, tavuk, hindi yesek bu iş çözülecek.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin toplam protein üretiminde bir eksiği olmadığını iddia ederek, “Et yerine balık, tavuk, hindi, yesek bu iş çözülecek” dedi.

‘Balık Ankara'da da yenir’ festivaline katılan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmaya, “Size en büyük balıkçının selamını getirdim. O da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan” sözleriyle başladı.

Bakan Pakdemirli, et tüketimine ilişkin şunları söyledi:

“Türkiye'de çok konuştuğumuz bir şey var, o da et ithalatı. Senelik 60-100 bin ton et ithalatı yapmışız bugünlere kadar. Bugünlerde çok ihtiyacımız yok gibi görünse de hayvan sayımızda bir miktar eksiğimiz var. Yoksa Türkiye'nin toplam protein üretiminde eksiği yok. Et yerine balık, tavuk, hindi, yesek bu iş çözülecek. 2002'de vatandaşlar 6 kilo et yiyormuş, şu anda 15 kilo yiyor ama şunu unutmamamız lazım, işin sağlık tarafı da var. Eti biraz daha az yiyelim, diğer taraflara doğru gidelim. 40'ına kadar kuzu, 40'ından sonra kuzunun yiyeceğini yiyeceksin. Diyetisyenler de bunu öneriyor. Et yerine balık tüketelim.” (AA)

www.evrensel.net