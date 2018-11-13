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Ä°dil KÃ¼ltÃ¼r Merkeziâ€™nde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 5 kiÅŸi tutuklandÄ±
Ä°dil KÃ¼ltÃ¼r Merkeziâ€™ne dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 10 kiÅŸiden 5'i tutuklandÄ±.
Grup Yorum’un faaliyetlerini sürdürdüÄŸü Ä°dil Kültür Merkezi’ne 9 KasÄ±m’da düzenlenen baskÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan 10 kiÅŸiden 5'i çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±.
Ä°stanbul OkmeydanÄ±’nda bulunan, Grup Yorum’un faaliyetlerini sürdürdüÄŸü Ä°dil Kültür Merkezi’ne 9 KasÄ±m’da helikopter destekli, özel harekat ve TEM Åžube polisleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan baskÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan 10 kiÅŸi bugün ÇaÄŸlayan Adliyesi'nde hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±karÄ±ldÄ±.
Meral HÄ±r, Ezgi Kul, AslÄ±han DiÅŸ, Dehman Göçer ve Duygu YasinoÄŸlu savcÄ±lÄ±k sorgusunun ardÄ±ndan çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±.
Beyhan Gün, Nuri CihanyandÄ±, Ä°rem Maden, Orhan Acar ve YaÅŸar CoÅŸkun KaradaÄŸ ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
1 ay öncesinde gerçekleÅŸen baskÄ±nda da Grup Yorum üyeleri de dahil 5 kiÅŸi tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)