SPK BaÅŸkanÄ± TaÅŸkesenlioÄŸlu: Ekonomimizin dinamizmi piyasalara yansÄ±yor

Sermaye PiyasasÄ± Kurulu BaÅŸkanÄ± Ali Fuat TaÅŸkesenlioÄŸlu, 'Temelleri saÄŸlam olan ekonomimizin dinamizmi piyasalara da yansÄ±maktadÄ±r' dedi.

Sermaye PiyasasÄ± Kurulu (SPK) BaÅŸkanÄ± Ali Fuat TaÅŸkesenlioÄŸlu, yabancÄ± kaynak aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± borçlanmaya dayalÄ± mevcut fonlama yapÄ±sÄ± yerine öz kaynak aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± fonlama modellerinin ihtiyaç olduÄŸunu söyledi ve "Temelleri saÄŸlam olan ekonomimizin dinamizmi piyasalara da yansÄ±maktadÄ±r" dedi.

Anadolu AjansÄ±'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Türkiye Sermaye PiyasalarÄ± BirliÄŸi'nin (TSPB) düzenlediÄŸi Türkiye Sermaye PiyasalarÄ± Kongresi'nde konuÅŸan TaÅŸkesenlioÄŸlu, Türkiye'nin bölgesel ve ulusal bazda jeopolitik ve finansal sÄ±kÄ±ntÄ±larla mücadele etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Türkiye'nin "gerçekçi ve ayaklarÄ± yere basan hedeflerle gelecek programÄ±nÄ± kararlÄ± bir ÅŸekilde uygulamaya devam ettiÄŸini" savunan TaÅŸkesenlioÄŸlu, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede kurlar ve faizler büyük ölçüde dengelenirken, enflasyon da aylÄ±k deÄŸerler itibarÄ±yla yavaÅŸ yavaÅŸ bir yÄ±l önceki aylÄ±k gerçekleÅŸmelere yaklaÅŸmaktadÄ±r. Üstelik ihracatÄ±mÄ±zÄ±n ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ± geçtiÄŸimiz eylül ayÄ±nda yüzde 88,5 ile oldukça yüksek seviyelere gelirken, güçlü performansa sahip turizm faaliyetlerinin de etkisiyle cari açÄ±ÄŸÄ±mÄ±z da aÄŸustos ayÄ±nda yerini yaklaÅŸÄ±k 2,6 milyar dolar tutarÄ±nda cari fazlaya bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±r. Cari iÅŸlemler dengesindeki bu olumlu görünümün önümüzdeki dönemde de devam edeceÄŸine inanmaktayÄ±m."

YaÅŸanan geliÅŸmelerin, yabancÄ± kaynak aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak borçlanmaya dayalÄ± mevcut fonlama yapÄ±sÄ± yerine öz kaynak aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± fonlama modellerinin kaçÄ±nÄ±lmaz bir ihtiyaç olduÄŸunu gözler önüne serdiÄŸini, sermaye piyasalarÄ±nÄ± daha fazla ve daha rasyonel kullanmak gerektiÄŸine dair inancÄ± kuvvetlendirdiÄŸini öne süren TaÅŸkesenlioÄŸlu, "Temelleri saÄŸlam olan ekonomimizin dinamizmi piyasalara da yansÄ±maktadÄ±r" dedi. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 19:31

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