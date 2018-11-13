Amcol iÅŸÃ§ileri Ã¼cretlerinin yÃ¼kseltilmesi iÃ§in grevde!

Edirneâ€™de Amcol Mineralâ€™e ait bentonit madeninde Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§iler Ã¼cretlerinin yÃ¼kseltilmesi talebiyle greve Ã§Ä±ktÄ±.

Seçkin SAÄžLAM

Çanakkale

Edirne’nin Enes ilçesine baÄŸlÄ± Büyükevren Köyü sÄ±nÄ±rlarÄ±nda bulunan AmerikalÄ± Amcol Mineral’e ait bentonit madenindeki tüm iÅŸçiler greve çÄ±ktÄ±. Ücret ve sosyal haklarÄ±n iyileÅŸtirilmesini; üç yÄ±lda bir yapÄ±lan toplu sözleÅŸme süresinin 2 yÄ±la düÅŸürülmesini isteyen 86 iÅŸçi; talepleri karÅŸÄ±lanana kadar iÅŸbaÅŸÄ± yapmayacaklarÄ±nÄ± dile getiriyor. Madende pek çok iÅŸçi asgari ücret civarÄ±nda alÄ±rken; 15-20 yÄ±llÄ±k iÅŸçilerin ücretleri ise 1700 lira civarÄ±nda.

Greve iliÅŸkin bilgi veren Türk-Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± Türkiye Maden Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± Marmara Bölgesi Åžube BaÅŸkanÄ± Musa Engin, “Söz konusu madende, 86 iÅŸçi çalÄ±ÅŸÄ±yor ve hepsi grevde. Maden, el deÄŸiÅŸtirdi ama 20-25 yÄ±ldÄ±r faaliyette olan bir iÅŸyeri. Ä°ÅŸçilerin ücretleri düÅŸük olduÄŸu için iÅŸ bu noktaya geldi. Ben de bir haftadan beri oradayÄ±m, hepimiz bir aÄŸÄ±zdan konuÅŸuyoruz. HakkÄ±mÄ±zÄ± alana kadar grev devam edecek. Ä°ÅŸveren adÄ±m atarsa grev sonuçlanacak ama iÅŸveren henüz bir adÄ±m atmÄ±ÅŸ deÄŸil. Son görüÅŸtüÄŸümüzde 2 bin 200 lira garanti ücret talep etmiÅŸtik, iÅŸveren de en fazla bin 900 lirayÄ± kabul etmiÅŸti. Yani 300 lira kadar fark kaldÄ±. Bir de kÄ±demlerle ilgili de bir tablomuz var. Ücretler, onlarda da yaklaÅŸÄ±rsa grevin biteceÄŸini düÅŸünüyoruz ama henüz iÅŸverenden gelen bir teklif yok. Åžu anda grev devam ediyor, hakkÄ±mÄ±zÄ± alana kadar da devam edeceÄŸiz” dedi.

‘ENESLÄ°LER GREVE DESTEK VERÄ°YOR’

Engin; “Grevin havasÄ± beklenildiÄŸinden de yüksek. Siyasi partilerin, tüm kitle örgütlerinin, muhtarlarÄ±n ve halkÄ±n desteÄŸi yüksek. Herkes, manevi, maddi yönden iÅŸçinin yanÄ±nda. Ä°ÅŸçi arkadaÅŸlarla, Kitle örgütleriyle sonuna kadar grevin devam edeceÄŸine inanÄ±yoruz. Bu konuda umutluyuz” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

PATRON SÖZLEÅžME TALEBÄ°NÄ° KABUL ETTÄ°

“Sosyal haklarda belirli bir noktaya gelindi ve bu saatten sonra da bir problem çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± sanmÄ±yorum” diyen Engin, “Ä°ÅŸ güvenliÄŸi konusunda da önlemler var ama sonuçta asitle çalÄ±ÅŸÄ±yoruz, tehlikeli bir iÅŸ. Türk-Ä°ÅŸ’in açÄ±klamalarÄ±na göre 2 bin lira civarÄ±nda istenilen bir miktar var. Bizim istediÄŸimiz rakamlar da büyük rakamlar deÄŸil, 2 bin 200 lira bandÄ±nda bir ücret talep ediyoruz. Åžu anda da ekonomiye bakÄ±lacak olursa, özellikle çarÅŸÄ± fiyatlarÄ±nda her ÅŸey iki katÄ±na çÄ±kmÄ±ÅŸ durumda. Biz, grevin bitmesi taraftarÄ±yÄ±z ama iÅŸverenin de bu konuda bir adÄ±m atmasÄ± gerekiyor. Ä°ÅŸveren, yüzde 20 bandÄ±nÄ± 1 lira geçmiyor, öyle olunca da anlaÅŸmamÄ±z zorlaÅŸÄ±yor. SözleÅŸmemiz daha önce 3 yÄ±llÄ±ktÄ±, sözleÅŸme süreleri bitti, Temmuz 1 itibariyle de sözleÅŸme yeniledik. Bizim talebimiz 2 yÄ±llÄ±k sözleÅŸmeydi, iÅŸçiler de bunu kabul ettiler, 4 aydÄ±r da görüÅŸmelerimiz devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

FotoÄŸraf: Evrensel

www.evrensel.net