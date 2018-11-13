YÄ±lmaz BÃ¼yÃ¼kerÅŸen'e yumruklu saldÄ±rÄ±ya 3 yÄ±l hapis cezasÄ± verildi

EskiÅŸehir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± YÄ±lmaz BÃ¼yÃ¼kerÅŸen'e yumruklu saldÄ±rÄ±da bulunan sanÄ±k, 3 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±. DiÄŸerleri beraat etti.

EskiÅŸehir BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± YÄ±lmaz BüyükerÅŸen'e yumruklu saldÄ±rÄ±da bulunan Yunus MemetoÄŸlu, 3 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±. DiÄŸer sanÄ±klar emekli polis memuru Mahfuz BanlÄ± ile Yunus Emre Aksoy ise beraat etti.

BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± CHP'li YÄ±lmaz BüyükerÅŸen, 29 Temmuz 2017 tarihinde EskibaÄŸlar Mahallesi Haller Gençlik Merkezi'nin karÅŸÄ±sÄ±ndaki Zübeyde HanÄ±m Caddesi'nde gezerken, kafe iÅŸletmecilerinin yola koyduÄŸu masa ve sandalyelerin yayalarÄ±n geçiÅŸini engellediÄŸi gerekçesiyle kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± isteyince, tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. Ä°ddiaya göre, emekli polis ve iÅŸletme sahibi Mahfuz BanlÄ± ile çalÄ±ÅŸanlarÄ±, YÄ±lmaz BüyükerÅŸen'e önce yumruklu saldÄ±rÄ±da bulundu, ardÄ±ndan tabanca çekti. OlayÄ±n ardÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nan Mahfuz BanlÄ±, yeÄŸeni Yunus MehmetoÄŸlu ve Yunus Emre Aksoy çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±. EskiÅŸehir 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruÅŸmada 3 sanÄ±k da tahliye edildi.

Tutuksuz sanÄ±klar Mahfuz BanlÄ±, Yunus MehmetoÄŸlu ve Yunus Emre Aksoy bugün son kez hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. SanÄ±klar suçsuz olduklarÄ±nÄ± söyleyerek beraatlarini istedi. EskiÅŸehir 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± YÄ±lmaz BüyükerÅŸen'e silah çekip saldÄ±rÄ±da bulunmakla suçlanan Yunus MemetoÄŸlu'nu 3 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rdÄ±, diÄŸer sanÄ±klar Mahfuz BanlÄ± ve Yunus Emre Aksoy'un ise beraatine karar verdi. (EskiÅŸehir/DHA)

YÄ±lmaz BÃ¼yÃ¼kerÅŸen'e saldÄ±ranlar tahliye edildi

EskiÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± YÄ±lmaz BÃ¼yÃ¼kerÅŸen'e saldÄ±rÄ±

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