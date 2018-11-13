AÄ°HM TÃ¼rkiyeâ€™ye Cizreâ€™yi sordu: YaÅŸam hakkÄ±nÄ± korumak iÃ§in ne yaptÄ±nÄ±z

AÄ°HM, Cizre'de sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaklarÄ± dÃ¶neminde yaÅŸananlara dair davada TÃ¼rkiye'ye, yaÅŸam hakkÄ±nÄ±n korunmasÄ± iÃ§in ne gibi Ã¶nlemler alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu.

ÅžÄ±rnak’Ä±n Cizre ilçesinde, sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ±nÄ±n uygulandÄ±ÄŸÄ± dönemde hak ihlalleri yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi’ne (AÄ°HM) yapÄ±lan baÅŸvurunun duruÅŸmasÄ± esas üzerinden görüldü.

Ömer Elçi ile Orhan Tunç adÄ±na yapÄ±lan baÅŸvurular üzerine kararlaÅŸtÄ±rÄ±lan ve Fransa’nÄ±n Strasburg kentinde görülen duruÅŸmaya Orhan Tunç’un eÅŸi Güler Tunç ve Mehmet Tunç’un eÅŸi Zeynep Tunç ile avukatlarÄ±ndan Ramazan Demir ve Benan Molu katÄ±ldÄ±. Elçi’yi de mahkemede avukatlar NeÅŸet Girasun ve Erkan Åženses temsil etti.

DuruÅŸmada avukatlardan Newroz Uysal, Hüseyin Tül, Helen Duffy ve Senem Gürol da danÄ±ÅŸman olarak yer aldÄ±.

Avukat Ramazan Demir, bianet’e duruÅŸmayÄ± ÅŸöyle anlattÄ±:

“AÄ°HM’de hakimler, hükümete, yaÅŸam hakkÄ±nÄ±n korunmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan devletin ne gibi önlemler aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu. Bizim de bu yönde sorularÄ±mÄ±z oldu. AyrÄ±ca, dosyayla ilgili Türkiye’deki yargÄ±nÄ±n tavrÄ± da deÄŸerlendirildi. Özetle, hükümetin sorumluluÄŸuna dair sorular soruldu. Hükümet çoÄŸunlukla cevap veremedi ya da kaçamak cevaplar verdi. Hükümet temsilcileri çoÄŸunlukla o dönemki hendeklerden bahsetti. AÄ°HM’in, operasyonun vahametinin, sivil kayÄ±plarÄ±n farkÄ±nda olduÄŸunu gördük.”

AÄ°HM, tartÄ±ÅŸmalarÄ± deÄŸerlendirerek varacaÄŸÄ± kararÄ± daha sonra açÄ±klayacak. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 18:55

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