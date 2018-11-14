14 Kasım 2018 04:26

Türk Metal üyesi bir işçi: Emeğine sahip çık, kendin için birleş!

İzmir’den Türk Metal üyesi bir işçi Türk Metal’in 'Emeğine sahip çık, kendi ürettiğini tüket' kampanyasına tepki gösteriyor.

Türk Metal üyesi bir işçi: Emeğine sahip çık, kendin için birleş!

Fotoğraf: Pixabay

    • Paylaş

    Türk Metal üyesi bir işçi
    İzmir

    Merhaba Evrensel okurları, daha önce gazetemizde Türk Metal Sendikasının başlatmış olduğu “Emeğine sahip çık, kendi ürettiğini tüket” kampanyası ile birkaç mektup ve bir köşe yazısı çıkmıştı. İzmir ve Manisa’da sendikamızın üyeleri için çıkardığı ‘bizden haberler’ isimli dergi elimize geçince kampanyanın ayrıntılarını, içeriğini öğrenmiş bulunduk. Bulunduk diyorum çünkü biz işçiler için hiçbir anlam ifade etmeyen, adeta hepimizle dalga geçen bir kampanyanın başlatılmış olması bizi üzdü. Bu mektubu ise sendikamızın başkanının dergide yaptığı açıklamaları ve köşe yazısını görünce bir cevap olarak yazmamız gerekti. İşte sendikamızın Genel Başkanı Pevrul Kavlak’ın konuşmasından inciler...

    “İlk önce harcama saplantılarından kurtulacağız, kafamızın içini değiştireceğiz” demiş kendisi, patronlar ve saygıdeğer basın mensupları ile yaptığı tanıtımda. Evet başkanım, biz geçinebilmek, 3 kuruş daha az harcayabilmek için sahipsiz zeytin ağaçlarından zeytin topluyoruz haberiniz var mı? Sözleşmelerde kazandığımız ayakkabı fişi, alışveriş fişi gibi haklarımız var ya, onları ederinin 50 ya da 100 lira altında komşularımıza satıyoruz. Kısacası başkanım o köşe yazısında bahsettiğiniz küresel güçleri değil mahalledeki bakkal Mahmut ağabeyi bile yenmek için bütün  harcama saplantılarımızdan vazgeçmeye çalışıyoruz.

    Sonra tanıtım etkinliğinde, 200 bin üyeli sendikamızın genel başkanı “Elimizi taşın altına sokacağız sokmalıyız” demiş. Kokteyl dedikleri gibi bir şeydir herhalde bu etkinlik. Az buçuk biliriz biz de tabi ki, öyle yerlerde garsonluk yapmışlığımız var. Saygıdeğer genel başkanım bizim elimiz hep taşın altında, belki yoktur haberiniz diye söylüyorum. Elimiz pres makinelerinde eziliyor. Torna tezgahlarının aynalarına elimizi bırakın, kolumuzu kaptırıyoruz.  Hatta ellerimiz el değil artık at tırnağı gibi oldu çalışmaktan. Ateş tutsak yanmıyor, yeni doğmuş bebeğimizin tenine zarar gelir diye elimize almıyoruz başkanım.

    Sonra “En iyiler bizim işçilerimizin eseridir” demiş. Gerçekten atasözü gibi laf, bu konuda hemfikiriz. Sayın genel başkanım o kadar güzel evler yapar ki bizim işçiler, hayal bile edemeyiz içinde oturmayı. O kadar güzel arabalar yaparız ki binmeye kıyamayız, o kadar güzel yemekler, o kadar güzel elbiseler... O kadar güzel ki yaptığımız her şey, ama biz onları kullanamayız belki, bundan da haberiniz yoktur. Olabilir böyle şeyler. Arabanız da Volvo markaymış dediler ama ben inanmadım. Eminim ki siz de bizim gibi yaşıyorsunuzdur. 4 ya da 5 katlı bir apartmanın ara katındadır eviniz, kiradır muhtemelen ya da kredi borcu bitmemiştir hâlâ.

    Sonra “Yer darlığından buraya çağıramadığımız halkımıza açık çağrımızdır, yerli malı tüketsinler” demişsiniz. Keşke biz de gitseydik başkanım kenarda bir yerde durur çok da ses çıkartmazdık. Ama denk getirirsek birkaç çift lafımız da onlara olurdu.

    Çok özür dilerim Evrensel okurlarından, alaycı oldu bu mektup biraz, ama alay etmesek sinirden ağlarız gerçekten. Aslında Pevrul Kavlak başkanım bize izlememiz gereken yolu gösteriyor. Evet bizim de bir kampanyamız olmalı “Krizi biz başlatmadık ceremesini de biz çekmeyeceğiz.” Mesela bizim de tanıtım toplantınız olmalı, hem öyle 1 tane değil 10 tane 100 tane olmalı mahalle kahvelerinde, evlerin salonlarında, fabrikanın yemekhanelerinde olmalı. Oraya patronlar değil işçiler gelmeli, “Saygıdeğer” değil “gerçek” gazeteciler gelmeli. Bizim de hem hükümetten hem patronlardan isteğimiz olmalı. Ek zam istemeliyiz, krizi biz çıkartmadık ceremesini neden biz çekelim. Patronlardan alınan vergi arttırılmalı mesela. Milyonları kazanan patronlar her yerde vergi indirimleri, borç silmeler ile karşılanırken bizim faturayı bir gün geç yatırdığımızda elektriğimiz kesiliyor, krizin yükünü çıkaranlar ödemeli değil mi? Ha üretime gelince kimse merak etmesin o iş bizde. Biz mutlu olunca, rahat olunca daha güzel evler, arabalar, elbiseler yaparız. Ama ilk önce bunları söylemek için bir araya gelmeli bir arada durmalıyız. Unutmayalım arkadaşlar sözleşme sürecinde bize yüzde 3  öneren patronları yüzde 28’lere getiren bizim birliğimizdi. O birliği bir kez daha yakalarsak bu kriz bizi işte o zaman teğet geçer. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bu krizi bu sefer biz kendimiz için bir fırsata çeviririz.

    Saygılarımla...

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Türk metal yöneticileri, bildiri dağıtan EMEP üyelerini darbetti
    SONRAKİ HABER

    'Trump, ulusal acil durum ilan edecek'
    YAZARLAR
    A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Patlıcan, domates, biber ve bir de “bir mermi”!

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Lübnan ordusunu kim silahlandıracak?

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Kriz kuyrukları

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Akıl tutulmasının ötesinde

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Sancaktepe ormanı

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Gözlerin*
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Udemy Eğitim - Satranç
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    'Trump, ulusal acil durum ilan edecek'
    'Trump, ulusal acil durum ilan edecek'

    ABD Senatosu Çoğunluk lideri Mitch McConnell, ülkenin güney sınırı nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal acil durum ilan edeceğini duyurdu. 

    GÜNCELLENDİ
    Kadınlar 'aşkın kanunu'nu yeniden yazdı
    Kadınlar 'aşkın kanunu'nu yeniden yazdı

    Pek çok ilde kadınlar 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlediği basın açıklamasıyla kadına dönük şiddete tepki gösterdi.

    Sudan’da hükümetin istifası talebiyle eylemler sürdü
    Sudan’da hükümetin istifası talebiyle eylemler sürdü

    Sudan’da Meslek Grupları Birliği ile 3 muhalif ittifakın çağrısı üzerine halk yine sokaklara çıkarak hükümetin istifasını istedi.

    Binali Yıldırım: Katlanılabilir bir trafik İstanbul'da mümkün
    Binali Yıldırım: Katlanılabilir bir trafik İstanbul'da mümkün

    AKP İBB Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul’un en büyük probleminin hızlı şehirleşme olduğunu söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    ABD’nin çağrısıyla yapılan Ortadoğu Konferansında hedef İran
    ABD’nin çağrısıyla yapılan Ortadoğu Konferansında hedef İran

    ABD’nin çağrısı ile toplanan Ortadoğu Konferansı Polonya’da başladı. Konferansın temel gündemini İran’a dönük yaptırımlar oluşturuyor.

    GÜNCELLENDİ
    Maden Kanunu Meclis'te kabul edilerek yasalaştı
    Maden Kanunu Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

    Meclis'te görüşülen, Maden Kanunu ile bazı kanun ve KHK'lerde değişiklik öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

    GÜNCELLENDİ
    EMEP MYK Üyesi İskender Bayhan seçim manifestolarını değerlendirdi
    EMEP MYK Üyesi İskender Bayhan seçim manifestolarını değerlendirdi

    Emek Partisi MYK Üyesi İskender Bayhan ile yerel seçim manifestolarını ve EMEP'in çağrısını konuştuk.

    İngiltere parlamentosu, Brexit önergesini reddetti
    İngiltere parlamentosu, Brexit önergesini reddetti

    İngiltere parlamentosu, hükümetin Brexit yaklaşımına ve yeniden müzakere sürecine destek veren önergeyi reddetti.

    Latin Amerika’daki ABD destekli darbe ve işgaller
    GUATEMALA'DAN VENEZUELA'YA, LATİN AMERİKA'DAKİ ABD DARBELERİ

    Galatasaray Benfica’ya 2-1 yenildi
    Galatasaray Benfica’ya 2-1 yenildi
    Afrika'da uzun aradan sonra 'kara panter' görüntülendi
    Afrika'da uzun aradan sonra 'kara panter' görüntülendi
    "Her 3 saatte 1 çocuğa kanser teşhisi konuluyor"
    "Her 3 saatte 1 çocuğa kanser teşhisi konuluyor"
    AP ve AB Konseyi, telif hakları yasalarının güncellenmesinde uzlaştı
    AP ve AB Konseyi, telif hakları yasalarının güncellenmesinde uzlaştı
    GÜNCELLENDİ
    İYİ Parti: İdris Naim Şahin'in adaylığının gerçekleşmesi mümkün olmadı
    İYİ Parti: İdris Naim Şahin'in adaylığının gerçekleşmesi mümkün olmadı

    AKP hükümetlerinde İçişleri Bakanlığı yapan İdris Naim Şahin, İYİ Partinin Ordu Belediye Başkan adayı olarak açıklandı. Daha sonra ise geri çekildi.

    GÜNCELLENDİ
    Rusya, İran ve Türkiye Soçi'de Suriye gündemiyle toplandı
    Rusya, İran ve Türkiye Soçi'de Suriye gündemiyle toplandı

    Türkiye, Rusya ve İran; Suriye'yi görüşmek üzere Rusya'nın Soçi kentinde dördüncü zirvede buluştu. Liderler zirve sonrası ortak açıklama yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Maduro, Trump'ın tehditlerine karşı tüm dünyaya destek çağrısı yaptı
    Maduro, Trump'ın tehditlerine karşı tüm dünyaya destek çağrısı yaptı

    Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Trump'ın ülkesini askeri müdahaleyle tehdit ettiğini söyleyerek destek istedi: Tüm dünyanın dayanışmasını istiyorum.

    GÜNCELLENDİ
    Tepkiler üzerine peri bacalarının yanındaki otel inşaatı yıkılıyor
    Tepkiler üzerine peri bacalarının yanındaki otel inşaatı yıkılıyor

    UNESCO Dünya Mirası listesindeki Kapadokya'da peri bacalarının yanına otel inşa edilmesi tepki çekti. Tepkiler sonrası inşaat yıkılıyor.

    ETHA muhabiri Adil Demirci için tahliye kararı verildi
    ETHA muhabiri Adil Demirci için tahliye kararı verildi

    ETHA muhabiri Adil Demirci’nin yargılandığı davanın 2. duruşmasında mahkeme Adil Demirci için tahliye kararı açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    HDP'li vekillerin eylemine polis engeli: Pero Dündar elinden yaralandı
    HDP'li vekillerin eylemine polis engeli: Pero Dündar elinden yaralandı

    Leyla Güven'e destek için Diyarbakır'a yürümek isteyen HDP milletvekillerine polis saldırdı. Mardin vekili Pero Dündar, elinden yaralandı.

    İZELMAN'da yeni teklif: Enflasyon artı 2 puan
    İZELMAN'da yeni teklif: Enflasyon artı 2 puan

    Toplu sözleşme görüşmelerinin sürdüğü İZELMAN’da belediye yeni teklifte bulundu. Enflasyonun üzerine yüzde 2’lik zam teklifi kabul görmedi.

    Kaşıkçı cinayetinde yerel işbirlikçinin fotoğrafı yayımlandı
    Kaşıkçı cinayetinde yerel işbirlikçinin fotoğrafı yayımlandı

    İstanbul Emniyetin faaliyet raporunda, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kamuoyunun ilk kez duyacağı bilgiler yer aldı.

    GÜNCELLENDİ
    Konak Belediyesinde zam oranı dışındaki tüm talepler kabul edildi
    Konak Belediyesinde zam oranı dışındaki tüm talepler kabul edildi

    Konak Belediyesi bürokratları ile Genel-İş arasında yapılan görüşmede, sendikanın zam oranı dışındaki tüm talepleri kabul edildi.

    ‘Mülteciler Avrupa’ya gidecek’ izdihamı
    ‘Mülteciler Avrupa’ya gidecek’ izdihamı

    Urfa’da bir derneğin Avrupa’ya mülteci göndereceğini duyum alan Suriyeliler dernek binası önünde izdihama neden oldu.

    GÜNCELLENDİ
    Kartal'da çöken bina ile ilgili soruşturmada 2 kişi tutuklandı
    Kartal'da çöken bina ile ilgili soruşturmada 2 kişi tutuklandı

    Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği çöken apartmanla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

    “İklim afetlerinin Türkiye’ye maliyeti 1,9 milyar dolar”
    “İklim afetlerinin Türkiye’ye maliyeti 1,9 milyar dolar”

    CHP Milletvekili Müzeyyen Şevkin TBMM’ye sunduğu önergede Türkiye'nin iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkelerden birinin olduğunu ifade etti.

    GÜNCELLENDİ
    Sanayi üretimi aralık ayında yüzde 9,8 azaldı
    Sanayi üretimi aralık ayında yüzde 9,8 azaldı

    2018'de cari işlemler açığı 27,63 milyar dolar oldu. Sanayi üretimi ise aralık ayında yüzde 9,8 azalarak 2009'dan sonra en sert daralmayı yaşadı.

    CHP Milletvekili Kadıgil: Regl olduğumuz için vergi ödemek istemiyoruz
    CHP Milletvekili Kadıgil: Regl olduğumuz için vergi ödemek istemiyoruz

    CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, ped vergisi oranının düşürülmesi için kanun teklifi verdi: Regl olduğumuz için vergi ödemek istemiyoruz.

    GÜNCELLENDİ
    Restorasyon yapılan müzede duvar çöktü: 1 işçi öldü, 7 işçi yaralı
    Restorasyon yapılan müzede duvar çöktü: 1 işçi öldü, 7 işçi yaralı

    Adana Müze Kompleksinde süren restorasyon çalışması sırasında duvar çökmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1'i ağır 7 işçi yaralandı.

    GÜNCELLENDİ
    Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi'ne bağımsız kadın aday
    Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi'ne bağımsız kadın aday

    Mücadeleci kimliğiyle tanınan Av. Eylem Sarıoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına bağımsız aday oldu.